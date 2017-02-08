IMF: Yunanistan daha çok kemer sıkmalı

Times, Uluslararası Para Fonu IMF’nin Yunanistan uyarısı başlıklı haberinde “IMF, yeni kemer sıkma önlemleri olmadan Atina’nın yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği ve mali hedeflerini tutturamayacağı uyarısı yapıyor” diye yazdı.

IMF’nin raporunda Yunanistan’ın borçlarının sürdürülemez olduğu ve kuruluşun gelecekte verilebilecek kurtarma kredilerine katılmasının, yeni kemer sıkma önlemlerine bağlı olduğu yer alıyor.

IMF’nin raporunda ayrıca yeni bir kurtarma paketi olmazsa, Yunanistan’ın borcunun, Gayri safi yurtiçi hasılasının üç katına çıkacağı ve kredi geri ödemelerindeki faiz oranının yüzde 2.,5’ten yüzde 7’ye çıkacağı öngörülüyor.