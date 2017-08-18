İngiliz Bakan: Yürüyüşü dünya duydu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiliz Bakan Duncan’ın ‘Erdoğan’ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz’ sorusuna ‘Demokrasi için bedel ödemekten kaçınmayız’ yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarını sordu. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelesi verdiklerini, hukukun üstünlüğünün her zamankinden daha fazla önem taşıdığı bir dönemde olduklarını ancak siyasi iktidarın bu süreçte iyi bir sınav vermediğini belirterek “Biz demokrasi için demokrasinin geliştirilmesi için bir bedel ödeyeceksek onu ödemekten kaçınmayız” yanıtını verdi.

Yürüyüşe övgü

Duncan, Kılıçdaroğlu’nu Meclis’te ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’ın da hazır bulunduğu görüşme CHP Grubu toplantı salonunda basına kapalı olarak yarım saat sürdü. Edinilen bilgiye göre; Duncan, CHP’nin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün çok güçlü bir mesaj verdiğini, bunun tüm dünyada duyulduğunu belirtti.

CHP lideri Kılıçdraoğlu’na sorular yönelten Duncan, Berberoğlu’nun tutuklanması ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik açıklamalarına ilişkin ne düşündüğünü sordu. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelesi verdiklerini, hukukun üstünlüğünün her zamankinden daha fazla önem taşıdığı bir dönemde olduklarını, ancak siyasi iktidarın bu süreçte iyi bir sınav vermediğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, “Biz demokrasi için demokrasinin geliştirilmesi için bir bedel ödeyeceksek onu ödemekten kaçınmayız”dedi.

Seçim güvenliği konusunun da gündeme geldiği görüşmede Kılıçdaroğlu, “AGİT ve Avrupa Parlamenter Asamblesi raporlarında da Türkiye’de seçimin adil, eşit ve demokratik standartlarda yapılmadığına ilişkin bulgular olduğunu, seçim güvenliği ve 16 Nisan referandumunda Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) yardımıyla alındığını” belirtti. 2019 yılında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminin de konuşulduğu toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun daha çok zaman olduğu ama bu konuda zamanı gelince CHP’nin kendi stratejisini devreye sokacağını söylediği öğrenildi.