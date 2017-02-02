İngiliz hükümeti Brexit stratejisini yayınladı

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecinin (Brexit) başlatılmasına yönelik yasanın görüşmeleri Avam Kamarası’nda başlarken İngiltere hükümeti Brexit’e yönelik strateji belgesini yayınladı.

Belgede göç kontrolünün de yer aldığı 12 temel prensip yer alıyor.

Brexit Bakanı David Davis, İngiltere’yi AB dışında daha mutlu günlerin beklediğini söylerken, ana muhalefetteki İşçi Partisi belgenin hiçbir şey söylemediği ve çok geç yayınlandığı için anlamlı bir inceleme yapılamayacağını belirtti.

Belge, İngiltere yasamasının alt kanadını oluşturan Avam Kamarası’ndaki milletvekillerinin baskısının ardından yayınlandı.





Yeni serbest ticaret anlaşması

İngiliz hükümetinin AB ile yürüteceği Brexit müzakerelerindeki hedeflerinin yer aldığı belgede, ülkenin AB’nin ortak pazarından ve gümrük birliğinden ayrılmayı, birlik ile yeni bir serbest ticaret anlaşması imzalamayı hedeflediği aktarılıyor.

Belgeye göre İngiltere’deki AB vatandaşlarıyla AB ülkelerindeki İngiliz vatandaşlarının hakları üzerinde iki tarafın erken bir anlaşmaya varması henüz mümkün olmadı. Fakat hükümet ilk fırsatta bu konu üzerinde bir uzlaşmaya varmak istiyor.

AB ile varılacak anlaşmanın İngiltere’de tekrar vekillerin oyuna sunulacağını taahhüt eden belge, yetkililerin basına vereceği demeçlerde dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

İşçi Partisi, hükümetin AB ile varacağı anlaşmanın tatmin edici olmaması durumunda Avam Kamarası’nda yapılacak oylamada hükümeti tekrar pazarlık masasına gönderme seçeneğinin olması gerektiğini savunuyor.

Brexit müzakereleri İngiliz hükümetinin AB’den ayrılmak istediğini birliğe resmen bildirip, Lizbon Anlaşması’nın 50’inci maddesini işletmesiyle başlayacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May

Yasa tasarısı haftaya tartışılacak

Başbakan Theresa May bu bildirimi Mart sonundan önce yapmayı hedeflediğini açıklarken, Çarşamba günü yapılan oylamada Brexit’i başlatmak için hazırlanan Avrupa Birliği Yasası’nın görüşülmesi 114’e karşı 498 oyla kabul edilmişti.

Yasa tasarısı önümüzdeki hafta Avam Kamarası’nda komite aşamasına geldiğinde vekiller tarafından daha ayrıntılı tartışılacak.

İşçi Partisi, bu aşamada yasa tasarısında bazı değişiklikler yapılmasını sağlamaya çalışacak.

Pazartesi ve Çarşamba günü yürütülecek tartışmalar için şimdiden yüzlerce değişiklik teklifi gündeme geldi.

İşçi Partisi’nde fikir ayrılığı

Brexit referandumu öncesinde AB’de kalmak için kampanya yürüten İşçi Partisi, Avam Kamarası’ndaki oylamada halkın ayrılık kararını destekleme yönünde karar almıştı. Fakat partinin vekillerinin beşte biri oylamada yasa tasarısına karşı oy kullandı.

İşçi Partisi’nin gölge maliye bakanı John McDonnell, partisinin dağınık gibi gözükmesine rağmen Brexit süreci başladığında birleşeceğini ve dağılanın Muhafazakarlar olacağını söyledi.

BBC’nin politika muhabiri Iain Watson ise İşçi Partisi’nin yasa tasarısında yapmak istediği değişikliklerin kabul edilmemesi durumunda daha fazla vekilin yasaya karşı oy kullanacağını söylüyor. (BBC)