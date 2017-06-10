İngiltere Başbakanı May yeni hükümeti kuruyor

İngiltere’de dün yapılan erken genel seçimde hiçbir parti Parlamento’da çoğunluğu elde edemedi. Sandalye kaybeden ancak seçimden birinci çıkan Muhafazakar Parti lideri ve Başbakan Theresa May, yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi. Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi’nin (DUP) desteğine güvenen May, yeni hükümeti kuruyor.

Theresa May’in kuracağı yeni hükümette Maliye Bakanı Philip Hammond, İçişleri Bakanı Amber Rudd, Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Brexit’ten sorumlu devlet bakanı David Davis ve Savunma Bakanı Michael Fallon görevlerini sürdürecek.

May BBC’ye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı (Brexit) ile ilgili müzakerelerin planlandığı gibi 10 gün içinde başlayacağını söyledi.

Öte yandan, Muhafazakar Parti’nin kazanması beklenen ve ilk sonuçların açıklanmadığı tek seçim bölgesi olan Londra’nın Kensington bölgesini, İşçi Partisi kazandı.

Dar bölge seçim sisteminin uygulandığı İngiltere’de bu ilk sonuçlara göre, 650 üyeli Avam Kamarası’nda Muhafazakâr Parti yüzde 42 oyla 318, İşçi Partisi yüzde 40 oyla 262, İskoç Ulusal Partisi yüzde 3 oyla 35, Liberal Demokrat Parti yüzde 7 oyla 12, Demokratik Birlik Partisi de yüzde 1 oyla 10 sandalye kazandı.

Seçim sonrası en önemli konunun “Brexit müzakerelerini bir planla yürütebilecek hükümete sahip olmak” olduğunu kaydeden May, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En çok oyu alan ve en çok sandalye kazanan parti olduğumuza göre, hükümeti kurabilecek tek parti de biziz.”

May, DUP’tan azınlık hükümetine destek isteyecek.

DUP lideri Arlene Foster da May ile konuştuğunu doğrulayarak, birlikte “Bu çok zorlu dönemde ulusa istikrar getirmenin yollarını arayacaklarını” söyledi.

İngiltere’de seçim gecesi saat saat yaşananlar

Corbyn: May istifa etmeli

Seçimden sandalye sayısını en çok artıran parti olarak çıkan ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn ise May’in “bu ülkenin halkını doğru biçimde temsil edecek bir hükümet için aradan çekilmesi gerektiğini” söyledi.

Corbyn “Bu seçimin gerçek galibi kim belli. Bize güvenen insanlara hizmet etmeye hazırız” dedi. Corbyn buna karşın diğer partilerle pakt ya da anlaşmalara girmeyeceklerini söyledi.

İskoç Ulusal Partisi’nde büyük kayıp

Avam Kamarası’ndaki sandalye sayısı 56’dan 35’e inen İskoç Ulusal Partisi (SNP) seçimin önemli mağlupları arasında yer aldı.

İskoç Ulusal Partisi lideri Nicola Sturgeon

Bazı uzmanlar, partinin oy kaybının İskoçya’da ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılmasına yönelik planlara darbe indirdiği yorumu yaptı.

UKIP lideri istifa etti

Meclis’e milletvekili gönderemeyen ve seçimin en büyük yenilgisini alan AB ve göçmen karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Paul Nuttall ise istifasını açıkladı.

Göçmen karşıtı UKIP’in lideri Paul Nuttall istifasını açıkladı.

UKIP oylarının büyük oranda Muhafazakâr Parti’ye ve İşçi Partisi’ne kaydığı görülüyor.

Seçime katılım oranı yükseldi

Erken genel seçime katılım oranı ise yüzde 68,7 oldu. Bu 2015’teki katılım oranından yüzde 2 daha fazla.