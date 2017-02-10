Guardian’a göre CIA Başkanı neden Ankara’da?

Guardian’da CIA Başkanı Mike Pompeo’nun Ankara ziyaretini haberleştirdi. Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın telefon görüşmesinin üzerinden 48 saatten az süre geçtikten sonra gerçekleşen ziyarete, “bölgenin en önemli iki meselesi olan IŞİD’le mücadele ve Suriye’deki savaşın” ele alındığı kaydediliyor.



Gazete, Pompeo’nin ziyaretinin “Türkiye’de Obama yönetiminin son üç yılında, özellikle Washington’ın IŞİD’le savaşta seçtiği vekil olan PKK bağlantılı Kürt gruplar yüzünden soğuyan ilişkilerde bir sıfırlama olarak görüldüğü” söyleniyor.

Haber şöyle devam ediyor;

“Pompeo’nun apar topar programlanan gezisi, Türk güçlerinin Kuzey Suriye’de Arap grupları kullanarak öncülük ettiği terör örgütünü yenilgiye uğratma mücadelesinde daha çok Amerikan desteği verileceğini gösteriyor. Yetkililer görüşmelerin, Türkler’in desteklediği Arap grupların El Bab’a yaklaştığı, bu arada ABD’nin desteklediği Kürtler’in IŞİD’in kalesi Rakka’ya yaklaştığı cephedeki koordinasyonu sağlamayı amaçladığını söylüyor. Türk yetkililer ayrıca, Pompeo’yla görüşmelerde mülteciler için bir güvenli bölgeye ABD’nin katkısının ele alındığını belirtiliyor. Adının açıklanmasını istemeyen Türk yetkililer, Trump’ı fiili tampon bölgeye ve terör örgütüne karşı savaşa daha çok Amerikan katkısı vermeye ikna etmeye çalışacaklarını söylüyor.”

Guardian, Türkiye’nin darbe girişiminin arkasında olduğu gerekçesiyle iadesini istediği Fethullah Gülen’in de görüşmelerde masada olduğunu vurguluyor.