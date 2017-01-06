İngiltere basınında İzmir saldırısı ve 380 işadamına gözaltı kararı

İngiltere gazeteleri İzmir’de gerçekleşen ve biri polis iki kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya sayfalarında geniş yer veriyor. 380 işadamı hakkında çıkarılan gözaltı kararları da gazetelerde.

Independent‘ın baskı versiyonu I gazetesinde İzmir saldırısı ‘Adliye’ye saldırıyı PKK’nın düzenlediği düşünülüyor’ başlığıyla yer alıyor.

Başta gelen haberlerde saldırıyı üç kişinin düzenlediği, bir kişinin kaçmayı başardığının belirtildiği vurgulanan haberde, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın daha sonra yaptığı açıklamalarda üçüncü saldırgandan bahsetmediği belirtiliyor.

Guardian gazetesinde ‘İki saldırgan çatışmada öldürüldü’ başlıklı haberde, güvenlik güçlerinin İzmir’de Reina saldırısıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltılar yaptığı hatırlatılıyor.

Tükiye’nin IŞİD ve PKK tarafından hedef alındığını ifade eden gazete, son saldırıyı PKK’nın düzenlediğinden şüphelenildiğini ifade ediyor.

Reina saldırganının yakalanması için yürütülen çalışmalara da değinen Guardian, “Saldırganın Uygur Türkü olduğu düşünülüyor. Ancak yetkililer, Özbek olabileceği ihtimalini de değerlendiriyor” diyor.

Daily Telegraph ise haberi ‘Türkiye’de bir haftada ikinci terör saldırısı, 2 kişi hayatını kaybetti’ başlığıyla okurlarına duyuruyor.

“Yetkililer saldırıyı PKK’nın düzenlediğini söylüyor. PKK genellikle güneydoğu bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan bir örgüt. Bu kadar Batı’da bir saldırı düzenlemesi alışılmadık” yorumunu yapan gazete, bir saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı haberlerinin geldiğini hatırlatıyor ve ülkede güvenlik endişelerinin arttığını vurguluyor.

Financial Times gazetesindeyse, 380 işadamı hakkında Fethullah Gülen yapılanmasıyla bağlantılı oldukları suçlaması nedeniyle gözaltı kararı çıkarıldığı haberi aktarılıyor.

“Son gözaltı kararları Türkiye zorlu bir dönemden geçerken geldi ve yatırımcı güvenini daha da zedeledi” denen haberde, Doğan Grubu’ndan da iki yöneticinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Haberde Türkiye ekonomisinin 2016’nın üçüncü çeyreğinde yüzde daraldığı hatırlatılıyor ve “Ekonomik küçülme kısmen yatırımcı ve tüketici güvenindeki erozyondan kaynaklanıyordu” diyor.