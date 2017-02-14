İNGİLTERE… Londra’da ‘Hayır’ cephesi…

Geçen pazar İngiltere’de Türk restorancılığında ekol olan Efes, yeni konsepti Efes Express’in dördüncü şubesini Brick Lane’de hizmete açtı. Efes Express İbrahim Uzun, Kazım Akkuş ve Sanjeev Chawla ortaklığında servis verecek.

Efes Group CEO’su İbrahim Uzun açılıştaki konuşmasında, “Bu yeni konseptimizin ilk şubesi. Amacımız Efes Express’i franchise haline getirmek ve hizmete açtığımız bu ilk şubemiz buna örnek olarak hazırlandı. Bundan sonraki süreçte, başka bölgelerde bu zincirin halkaları genişleyecek” dedi. Toplumda “franchise” ilk değil. Star Catering yıllarca “franchise” ile pek çok toplum üyesini işyeni sahibi yapmıştı. Efes’in bu girişimi elinde birikimi olan ve sektörden anlayanlar için olumlu bir adım… Hayırlı olsun…

Uzun açılışta “Efes” adının kayıtlı bir marka olduğunu belirterek başkalarının kullanmasının yasal sorunlar doğuracağı konusunda da uyardı. Zaten taklit isimler her zaman itici olur. “Tabelada müşteriyi kandıran sattığı üründe kimbilir ne katakulle yapıyordur?” diye düşündürür. Öyle de mi?

NHS TOPLANTISINA DAVET

Hackney Refugee Forum (HRF) Başkanı Ali Aksoy gönderdiği e-posta ile toplumu önemli bir toplantıya davet ediyor. Aksoy’un mesajı şöyle:

“NHS le ve sağlıkla ilgili kirli oyunları duyuyorsunuz. Bu toplantıya katılıp Türkçe konuşan toplumla ilgili konuları dillendirebilirsiniz. Saat 18.30 dan Perşembe 16 Şubat Pembury Community Centre de… Hadi o akşam evlerimize biraz geç gidelim, sağlığımız için gerekli.”

Yakınmak yerine mücadele etmek gerekir. En azından “Ben elimden geleni yaptım” diyebilmeli…

DÖNMEK Mİ ZOR, KALMAK MI?

Türkiye’de “Hepimiz göçmeniz” sloganını duyduğumda çok hoşuma gitmişti… Prof. Dr. İbrahim Sirkeci, “Aaa orayı daha iyi deyip durduk yere insanlar göçmez. Mutlaka bir huzursuzluk (çatışma) olmalı ki yerini yurdunu terketsin” diyor… Göç zor iş… Geldiğiniz ülkeye dönmek de ikinci bir göç… Tekrar bir düzen kuracaksınız ve olmadığınız yıllardaki ‘kültürel değişim’ine ayak uyduracaksınız. Bu kez bir garip yabancı, bir garip göçmen olarak yaşayacaksınız doğdunuğunuz topraklarda… En kötüsü kendi yurdunda yabancı olmak. Hani ben yaşadım da biliyorum.

“Dönmek mi zor, kalmak mı?” başlıklı röportajda uzun süre Birleşik Krallık’ta yaşayıp Türkiye ve Kıbrıs’a dönüş yapan toplum üyelerine aşağıdaki 3 soruyu sordum.

“Geldiğiniz ülkeye dönmekten memnun musunuz? Dönüş sonrasında uyumda en çok zorlandığınız konu neydi? İngiltere’de en çok neleri özlüyorsunuz?”

Dönenlerin birbirinden ilginç yanıtları önümüzdeki günlerde Açık Gazete’de okuyacaksınız… Hani dönmeyi düşlüyorsanız hayırlara vesile olsun deyü…

LONDRA’DA HAYIR CEPHESİ GENİŞLİYOR

İstanbul Restaurant’da 3 Şubat Cumartesi günü bir araya gelen 16 dernek temsilcisi ve kişisel katılımcılardan oluşan 50’ye yakın toplum üyesi Birleşik Krallık’ta kurulacak referandum sandıklarında “Hayır” çıkması için platform oluşturdular. Daha önce de Türk ve Kürt toplumunun İngiltere’deki sorunlarına ilişkin daha önce kurulan Demokratik Güç Birliği’ni oluşturan 17 kuruma 5 kurum daha eklenerek 22 kurum, “Demokrasi İçin Hayır Platformu Britanya”yı oluşturmuştu. Böylece “Hayırlı derneklerin sayısı 38’e çıktı…

Her iki platformun da özelliği AKP ve MHP’nin tabanına ulaşıp onlara neden “Hayır” dediklerini anlatmayı hedeflemeleri… Cumhurbaşkanı ve AKP’nin gerginlik ve ayrımcılık politikasını boşa çıkaracak bir strateji böylece de hayata geçirilecek… Ne diyelim: “Hayır”lı olsun efendüm…