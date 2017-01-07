İngiltere ve Pakistan’dan taziye

İngiltere Başbakanı May ve Pakistan Başbakanı Şerif, terör saldırıları nedenile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede, Kıbrıs meselesine de değinildi.

İstanbul ve İzmir’deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye’nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunurken, Cenevre’de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.

“PAKİSTAN’I DERİNDEN ÜZDÜ”

Erdoğan’a bir telefon da Pakistan Başbakanı Navaz Şerif’ten geldi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye’deki son terör saldırılarının Pakistanlıları da derinden üzdüğünü belirterek, saldırıda hayatlarını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi.

Pakistan Başbakanı Şerif, Türk halkının acılarını paylaştıklarını, Türkiye’de meydana gelen saldırıları Pakistan’a yapılmış bir saldırı gibi algıladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Pakistan Başbakanı Şerif’e duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.