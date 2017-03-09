İngiltere Parlamentosu’nda Türkiye tartışıldı

ARİF BEKTAŞ / EVRENSEL LONDRA – Türkiye’de yaşanan insan hakları ihlalleri ve başkanlık referandumu İngiltere Parlamentosu’nda ele alındı.

İngiltere Parlamentosu’nda milletvekili Joan Ryan’ın sunumu ile Türkiye’deki son durum üzerinden bir tartışma yapıldı. Hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu tartışmada, özellikle 15 Temmuz’dan sonra yaşanan insan hakları ihlalleri ve saldırılar gündeme geldi. Başta Tottenham milletvekili David Lammy olmak üzere bir çok milletvekili, darbe gerekçe gösterilerek OHAL ile demokratik muhalefete saldırıların kabul edilmeyeceğini vurguladı.

16 Nisan referandumunun da konu olduğu tartışmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi yetkilerini arttırma yolları aradığı ifade edildi.

DESTEĞİN GEREKÇESİ SİLAH ANLAŞMALARI!

Hükümetin yardımcı bakanlarının sorulara verdiği cevaplar ise bir çok milletvekilini şaşırttı. Hükümet kanadı Türkiye’nin NATO’da ittifak gücü olduğunu ve ciddi ticari ve askeri anlaşmalarının olduğunu ifade etti. Türkiye’yle yılda en az 16 milyar sterlin ticaret yaptıklarını söyleyen hükümet yetkilileri, bu ilişkinin devam edeceğini ifade etti. Öte yandan bakan yardımcısı, Türkiye’ye dönük insan hakları, basın ve ifade özgürlüğü konusunda eleştirilerinin olduğunu da belitti.

Tartışma sonrası ayrı bir toplantı yapan milletvekilleri Joan Ryan ve David Lammy, Türkiye’de olup bitenler karşısında hükümetin tutumunun kaygı verici olduğunu ve Türkiye’nin bir diktatörlüğe gittiğini belirterek, İngiltere hükümetinin daha etkili bir şekilde müdahale etmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.