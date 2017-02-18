İngiltere Trump’a karşı ayağa kalkacak

Theresa May’ın İngiltere’ye davet ettigi ABD Başkanı Donald Trump’ın resmi ziyaretini engellemek için; sendikalar, politik oluşumlar, kampanya grupları, öğrenci, kadın ve müslüman örgütleri bir araya geldi.

İlk toplantılarını 10 Şubatta gerçekleştirerek Trump’a karşı Ayağa Kalk kampanya grubu adı altında birleşenler, ulusal çapta ki calışmalarını Londra’da düzenledikleri kitlesel bir toplantı ile başlattılar. 18 Şubat Cumartesi günü düzenlenen Trump karşıtı zirvede; iklim değişikliğine, ırkçılığa, faşizme, ayrımcılığa karşı ve eşit haklar icin mücadele yürüten kampanyaların temsilcileri yaptıkları konuşmalarda Trump’ın İngiltere ziyaretini engellemenin önemine vurgu yaptılar.

Gün boyu oturumlar, toplantı ve atölye çalışmaları ile devam eden zirvede öncelikli olarak Trump’ın ziyaretinin engellenmesi engellenmediği taktirde ulusal çapta bir protesto gerçekleştirilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Manchester, Birmingham gibi savaş ve ırkçılık karşıtlığının yüksek olduğu şehirlerden çok sayıda kişinin de katıldığı zirvede, müslüman, yahudi, hristiyan ve ateistler yan yana geldi. Day-Mer sekreteri ve Türkiye Halkları ile Dayanışma Kampanyası SPOT’un yürütmesinde olan Oktay Sahbaz açılış oturumunda yaptığı konuşmada, Theresa ve Tayyip’in Trump’la yaptığı işbirliğine dikkat çekerek Türkiye’de muhalif kesimler üzerindeki baskıları dile getirdi. İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’de görüntülü olarak Zirveye gönderdiği mesajda Trump’in İngiltere ziyaretine karşı olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Trump’ın İngiltere ziyareti 20 Şubat Pazartesi günü parlamentosunda da görüşülecek. Trump’in ziyaretini engellemek için Ağustos ayına kadar kesintisiz olarak devam edecek eylem ve çalışmalar, Ulusal Eylem Günü olarak ilan edilen 20 Şubat’da başlatılacak.