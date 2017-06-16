İngiltere’de enflasyon başkaldırdı

Haziran 2013’ten bu yana görü len en yüksek seviyede olan enflasyon, İngiltere Merkez Bankası’nın yüzde 2 oranındaki hedefinin oldukça üzerinde ilerliyor…

Maaş artışlarının enflasyon daki hızlı yükselişe ayak uydura maması, tüketicilerin harcanabi lir gelirlerini kısıtlayarak, aileleri baskı altına almış durumda.

Ekonomi uzmanları, artan mas rafların yanında, son dönemlerde oluşan siyasi belirsizlik ortamının da işletmelerin yatırım yapmasını zorlaştırdığını belirtiyor. Enflasyon oranı, geçen ay yüzde 2.7’den yüzde 2.9’a çıkarak, son dört yılda görülen en yüksek se viyeye ulaştı.Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yapılan açıkla mada, yurt dışı tatillerindeki ve yurt dışından getirtilen bilgisayar oyunlarındaki masrafların artma sının, enflasyonun yükselmesinde önemli rol oynadığına dikkat çe kildi. ONS ayrıca, gıda ve kıyafet fi yatlarında az miktarda artış ya şandığını, fakat yakıt fiyatlarının aylık bazda üst üste üçüncü kez düştüğünü de belirtti.

Gıda ve kıyafet fiyatlarında yükselişe neden olan ürünler şeker, reçel, şekerle meler ve çocuk kıyafetleri olarak gösteriliyor. Ayrıca, mobilya ve ev eşyala rındaki fiyatların da arttığı ifade ediliyor. Geçen yıl yapılan Brexit referandumu sonrasında sterlinde yaşanan değer kayıpları, yurt dışın dan ithal edilen ürün masrafla rını yükseltti ve bu, enflasyonun artmasındaki en önemli etkenler den biri oldu. Enflasyondaki hızlı yükselişe rağmen, maaşlar, ürün fiyatların daki yükselişe ayak uyduramadı. ONS tarafından yayınlanan son veriler, haftalık maaşlardaki artışın, bonuslar dışarıda olmak üzere yılın ilk üç ayında yüzde 2.1 oranında olduğunu gösteriyor. National Institute of Econo mic and Social Research’ten Amit Kara, konuyla ilgili şu açıklama larda bulundu: “Enflasyonun bu yıl içinde yükselmeye devam etmesini ve 2017’nin son üç ayında en üst seviyeye ulaşmasını bekliyoruz.

Enflasyondaki yükseliş, maaş ar tışlarının az olduğu bu dönem lerde aile gelirlerine aşağı yönlü baskı uygulamaya devam edecek ve neticede tüketici harcamala rını kısıtlayacak.” Konuyla ilgili olarak Pant heon Macroeconomics’ten Sa muel Tombs ise perakendecile rin yükselen ithalat masraflarını tüketicilere yansıtmaya devam etmesiyle, yılın son üç ayında enflasyon oranının yüzde 3.2’ye çıkabileceğini söyledi. Ekonomi uzmanları ayrıca, enflasyonun büyük oranda yük selmesinin işletmeleri olumsuz etkilediği yönünde uyarılarda bulunuyor. British Chambers of Com merce (BCC) ekonomi müdürü Suren Thiru, yükselen enflasyo nun, özellikle de şu anki siyasi belirsizlik ortamında işletmeler üzerinde baskı oluşturarak yatı rım yapmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Thiru, açıklamalarına şöyle devam etti: “BCC’nin üç aylık ekonomi araştırması, işletmele rin enflasyon kaynaklı baskılara maruz kalmaya devam ettiğini doğruluyor. Şirketlerin önemli bir kısmı, hammaddeler ve diğer genel giderlerin oluşturduğu masraflarla baş etmekte zorlanıyor.”