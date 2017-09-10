İngiltere’de Ezo Sarıcı’dan bir başarı daha…

Müzik alanında küçük yaşlarında elde ettiği başarılarıyla tanınan genç kemancı Ezo Sarıcı, 25 Ağustos Cuma akşamı South London Youth Orchestra’nın başkemancısı olarak sahneye çıktı.

Güney Londra’nın Dulwich bölgesindeki Holst konser salonunda gerçekleşen konserde, senfonik orkestra repertuarında yorumu en zor eserlerden biri olarak kabul edilen Mahler’in Symphony No. 1 in D Major adlı 61 dakika süren 4 bölümlük senfonisi sergilendi.

Senfonik eserlerdeki solo keman bölmümlerinden sorumlu, orkestradaki hızlı algılamada deneyimli, nota okumada kesin değerlendirme gücüne sahip müzisyenlere verilen liderlik (başkemancı -concertmaster) göreviyle özel olarak davet edilen Ezo Sarıcı, henüz 10 yaşında iken yine South London Youth Orchestra’nın Second Orchestra’sını da aynı görevle yönetmişti.

Bu yıl 72 kişilik geniş bir kadroyla oluşturulan South London Youth Orchestra’yı Londra’nın en iyi özel okulu St. Paul’s Girls School’ un müzik direktörü ve Dulwich Symphony Orchestra’sının saygın şefi Leigh O’Hara yönetti.

GENÇ VİRTÜOZLERLE İTALYA BULUŞMASI

Her yıl dünyanın dört bir tarafından davet edilen genç virtüozler için düzenlenen International Violin Master Course adlı kursa da katılan Ezo Sarıcı, İtalya’nın Palmanova kentindeki özel konserde de yer aldı.

Ustalık kursu çerçeversinde hazırlanan özel eğitim programı kapsamında İtalya’nın müzik eğitimi ve konservatuarlarıyla tanınan Duino bölgesinde gerçekleşen bu yıl ki Uluslararası Keman Ustalık Kursu Profesör Ani Schnarch yönetiminde sürdürüldü.

Accademia Musicale Citta Di Palmanova’nın sponsorluğuyla 18 Ağustos akşamı düzenlenen konserde George Enescu’nun keman için özel olarak bestelenen Ballade (op. 4) adlı eserini büyük bir duygusallıkla yorumlayan Ezo Sarıcı’ya piyanoda klasik müzik alanında saygın bir kariyere sahip piyanist Evgenia Lakernik eşlik etti.

YAKIN GELECEKTEKİ KONSERLER

İngiltere’deki özel yeteneğe sahip gençleri destelemek için çalışan Future Talent adlı kurumun özel davetlisi olarak 28 Eylül Perşembe günü, Ezo Sarıcı solo kemancı olarak sahneye çıkacak. Hatfield House Chamber Music Festival’i kapsamında Antonio Vivaldi’nin Dört Mevsim adlı ünlü keman konçertosunun “Winter” bölümünü Hatfield House’daki Queens Hall’de sergileyecek olana Ezo Sarıcı’ya Yaylı Çalgılar Orkestrası eşlik edecek.

16 Kasım Perşembe günü ise ikinci resitali için Marlow’a davet edilen Ezo Sarıcı, Bach, Beethoven, Enescu ve Saint-Saens gibi bestecilerin keman için yazılmış eserlerinden örnekler sunacak.

İki yıl önce Marlow Musıc Festival’indeki yarışmada birinciliği elde eden Sarıcı, ayrıca Most Ourstanding String Player ve Most Commited Performer ödüllerine de layık görülmüştü. Marlow’daki ilk resitali sonrasında ise “Marlow tarihinde resital veren müzisyenler arasında en yüksek performansı sergileyen genç yetenek” olarak değerlendirilerek, izleyicilerle kurduğu yüksek ve sıcak diyalogla ‘doğuştan yorumcu’ övgüsüyle haberlerde yer almıştı.