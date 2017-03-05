İngiltere’de telefona dokunan sürücü yandı

1 Mart itibariyle direksiyon başında telefon kullanan sürücülere uygulanan cezalar iki katına çıktı

Yapılan etkili reklam kampanyaları sonrasında, araç içerisinde telefon kullanan sürücülere uygulanan cezalar ağırlaştırıldı.

İngiltere, İskoçya ve Galler’de 1 Mart’ta uygulanmaya başlanan yeni kurallara göre, direksiyon başında telefon kullananlara £200 para cezası ve altı ehliyet puanı cezası verilecek. Ehliyet sınavını geçtikten sonra iki yıl içinde telefonla yakalanan yeni sürücülerin ise ehliyetleri iptal edilecek. Altı puan veya daha fazla ceza alan yeni sürücüler, pratik ve teori sınavlarına yeniden girmek zorunda kalacak. 2 yıldan eski şoförlerin ehliyetleri ise 3 yıl içinde 12 puan ceza almaları durumunda iptal edilecek.

Polisler, direksiyon başında telefon kullanımını azaltmayı hedefliyor ve sıkı önlemler alınmaya başlandı. Bu önlemler doğrultusunda, yedi gün boyunca sürecek olan ilave kontroller yapılacak. 2015 yılına ait rakamlara göre, Birleşik Krallık’ta 22 kişi, sürücü koltuğunda cep telefonu kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. 99 kişi ise bu nedenle oluşan kazalarda ciddi şekilde yaralandı. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 23 – 29 Ocak tarihleri arasında uygulanan kontrollerde toplam 3600 şoföre cep telefonu kullanımı nedeniyle ceza kesildi. Birçok iletişim kanalı aracılığıyla başlatılan ‘Think !’ isimli kampanyayla da, şoförler cep telefonu kullanımı konusunda bilinçlendiriliyor.

Başlatılan kampanyayla sürücülere, telefonlarını araçların torpido gözüne koymalarını tavsiye ediyor. Değiştirilen kurallar kapsamında cep telefonları sürüş esnasında hiç bir şekilde elde tutulamıyor. Cep telefonlarının harita amaçlı olarak kullanımına ise ancak cihazların mandal aracılığıyla araca tutturulması halinde izin veriliyor. Ancak eğer harita kullanımın sürüşü etkilediği tespit edilirse, polis bu kişilere de cezai işlem uygulayabiliyor. Şoför koltuğunda telefon kullanımının tek istisnası ise polis ve sağlık ekipleri gibi acil durum numaralarının aranması.

SORU & CEVAP

Trafik ışıklarında beklerken sosyal medya veya mesajlar kontrol edilebilir mi?

Trafik ışıklarında beklerken bile cep telefonlarının elde kullanımı yasak. Sosyal medyada gezinmek veya mesajlaşmak dikkat dağıtıcı sebepler olduğu için tehlikeli olarak kabul ediliyor.

Cep telefonları ile müzik dinlemek veya video izlemek yasak mı?

Telefonu elinizde tutmasanız bile, direksiyon başında video izlenmesi yasak. Bluetooth ile bağlantı kurduğunuz veya elinizde tutmadığınız sürece müzik ve radyo yayınları dinleyebilirsiniz. Buna rağmen, dikkat dağınıklığına sebebiyet vermesi veya güvenli sürüş kabiliyetinizi etkilemesi halinde, bu uygulamalara da polis tarafından ceza kesilebilir.

Telefonun uydu navigasyon sistemi kullanılabilir mi?

Telefon elinizde olmadığı sürece uydu navigasyon sistemi kullanılabilir. Telefon elinizdeyken herhangi bir programın kullanımı yasalara aykırı olarak değerlendiriliyor. Bu tür navigasyon programlarının sürüş esnasında dikkat dağınıklığına sebebiyet vermesi veya güvenli sürüş kabiliyetinizi etkilemesi halinde ise, yine bu uygulamaya da polisin ceza kesmesi mümkün.

Telefon kullanmak için araç kenara çekilebilir mi?

Aracınızı güvenli bir şekilde park ettiğiniz, motoru durdurduğunuz ve herhangi bir trafik kuralını ihlal etmediğiniz sürece, telefonunuzu kullanmak için aracınızı kenara çekebilirsiniz.

Telefonu elde tutmamak için hangi cihazlar kullanılabilir?

Telefonunuzu mandal aracılığıyla araca tutturmanız, kulaklık veya Bluetooth bağlantısı ile kullanmanız mümkün. Elde tutulan mikrofon veya hoparlör modunda telefon kullanımı ise yasalara aykırı.Akıllı saatler ve sesle aktive edilen yazılımlar kullanılabilir, fakat yine de bunlar da dikkat dağılımına sebebiyet verebilir ve bu durumlarda cezai yaptırımlar

uygulanabilir. Telefon ne için kullanılabilir?

Telefonu ancak güvenli bir şekilde park halindeyken elinizde kullanabilirsiniz. Bunun tek istisnası ise 999 veya 112 gibi acil servisleri aramak zorunda kaldığınız ve aracı durdurmanın güvenli veya elverişli olmadığı durumlar.

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı