İngiltere’den dayanışma büyüyecek

Londra’da, Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) tarafından organize edilen toplantıda bir araya gelen akademisyen, gazeteci ve aktivistler, Türkiye halklarıyla daha fazla dayanışmanın örgütlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Dün akşam saatlerinde SOAS Üniversitesi’nde yapılan toplantıyı, akademisten ve SPOT sözcüsü Dr. Thomas Marois yönetti. PEN İnternational üyesi Caroline Stockford, The Guardian yazarı Owen Jones, Morning Star yazarı Steven Sweeney, akademisyen Stephen Wothsworth ve Kingston Üniversitesi’nden Seçkin Sertdemir’in konuşmacı olarak katıldığı toplantıya akademisyen ve gazeteciler yoğun ilgi gösterildi.

Toplantının ilk konuşmasını yapan Dr. Thomas Marois, SPOT’un çalışmalarından söz ederek, Türkiye’deki anti demokratik uygulamaların giderek arttığını söyledi. Marois, 3. kez OHAL’in uzatıldığını ve OHAL gerekçe gösterilerek saldırıların arttığına dikkat çekerek, daha fazla dayanışmanın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

“Yazar ve gazeteciler serbest bırakılsın”

Daha sonra söz alan Uluslararası PEN üyesi Caroline Stockford, bir kaç hafta önce Türkiye’ye bir heyetle gittiğini ve yeni anayasaya karşı kapı kapı çalışmaların yapılacağına vurgu yaparak, Emek Partisi’nin iş yerlerinde, mahallelerde, sokaklarda ve insanların yaşadığı her tarafa bilgilendirme yapacağını, CHP’nin tün sandıklara görevlileri yerleştireceğinin bilgisini verdi. Mersin’de yargılanan Evrensel muhabirlerinin davasının tam bir komedi olduğunu, onların serbest bırakılmasında uluslararası dayanışmanın önemli rol oynadığını söyleyen Stockford, tüm gazetecilerin ve yazarların serbest bırakılmasını istedi.

Akademisyen Stephen Wothsworth de konuşmasında, binlerce akademisyenin işinden edildiğini, gazetecilerin tutuklandığını ve onbinlerce işçinin işten atıldığını hatırlatarak, bir çok akademisyenin havalimanlarından geri çevrildiğini söyledi. Wothsworth konuşmasında, ciddi görevlerle karşı karşıya olduklarını, ülkesini terk etmek zorunda kalan Türkiye’li akademisyenlerin kendi ülkesinde yararlı işler yapmalarını sağlayarak yardımcı olmak gerektiğini söyledi. Sürekli bir dayanışma içinde olmak gerektiğini söyleyen Wortsworth, İngiltere’deki akademi çevrelerini, elinden geleni yapmaya çağırdı.

“Umut da var…”

The Guardian yazarı Owen Jones da konuşmasında, dünyada sağcı eğilimlerin geliştiğini, Türkiye’deki durumun da bu sağcı eğilimin bir parçası olduğunu belirterek, İngiltere hükümeti üzerinde baskı kurmanın önemine değindi. İngiltere Başbakanı May’in Türkiye ziyareti esnasında, demokrasi, ifade ve basın özgürlüğü, insan hakları meselelerine değinmediğini ve Erdoğan ve AKP iktidarının uygulamalarını meşru gördüğünü belirtti.

Türkiye’de demokrasi güçleri üzerinde saldırıların attığına dikkat çeken Jones, başta silah ticareti olmak üzere bir çok ticari anlaşma sebebiyle batılı ülkelerin sesini çıkartmadığını belirtti. Türkiye’yi ziyaret eden heyet içinde olduğunu ve saldırıların artarak devam ettiğini farkettiğini ama buna karşı da umudun hala var olduğunu söyledi. Muhalif basın ve partiler üzerindeki baskıların arttığına dikkat çeken Jones, güçlü dayanışma çalışmaları gösterilmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası dayanışma önemli

Kingston Üniversitesi’nden Seçkin Sertdemir de bir sunum yaparak akademisyenler üzerindeki baskıları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın akademisyenleri hedef gösterdiğini ve sürekli tehditlerin olduğunu söyleyen Sertdemir, bu baskı ve yıldırma politikaları altında görevlerini yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, uluslararası dayanışmanın önemine değindi.

Morning Star yazarı Steven Sweeney de konuşmasına “Gazetecilik suç değildir” diyerek başladı. May ile Türkiye arasında 100 milyon sterlinlik silah anlaşmasının utanç verici olduğunu söyleyen Sweeney, iki ülke işçi ve emekçilerinin sirekli dayanışma içinde olması gerektiğini belirtti. Sweeney, sendikaların, gazetecilerin, akademisyenlerin dayanışmayı yükselteceklerini belirterek, tüm kesimlerin bu dayanışmada neler yapabileceklerini planlaması geretiğini söyledi. Sweeney, Kürt halkı üzerindeki baskılara da dikkat çekerek milletvekillerinin serbest bırakılması için kampanyaların daha da büyütülmesinin önemine değindi.