İngiltereli gazetecilerden Özer ve Karataş’la dayanışma

İngiltere’de yazar ve gazeteciler, gözaltına alınan Evrensel Muhabiri Kemal Özer ve Evrensel Yazarı Yusuf Karataş’ın serbest bırakılmalarını istedi.

İngiltere’de yazar ve gazeteciler, geçtiğimiz pazar günü gözaltına alınan Evrensel Gazetesi Dersim Muhabiri Kemal Özer ve 45 gündür tutuklu bulunan Evrensel Gazetesi Yazarı Yusuf Karataş’ın serbest bırakılmasını istedi.

Günlük Morning Star Gazetesi Editörü Ben Chacko, İngiltere’nin en önemli gazetelerinden The Guardian’ın ünlü yazarlarından Owen Jones, Gazeteci Steve Sweeney, Sosyalist İşçi Gazetesi Editörü Charlie Kimber ve Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT), yaptıkları açıklamada Kemal Özer’in gözaltına alınmasının kabul edilecek bir durum olmadığını belirtti ve Karataş, Özer ve tüm tutuklu gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

Günlük Morning Star Editörü Ben Chacko

‘ÖZER’İN YAPTIĞI ÖRNEK GAZETECİLİK’

Günlük Morning Star Editörü Ben Chacko, Kemal Özer’in gözaltına alınmasının bir kez daha Türkiye hükümetinin gazeteciler üzerinde kurduğu baskının kanıtı olduğunu vurgulayarak, Özer’in cesaretle doğruları halkın bilgisine sunmasının ve hatta aldığı tehditlere rağmen doğal yaşamı savunmasının örnek bir gazetecilik olduğunu belirtti. Bölgede gazetecilik yapmanın giderek daha tehlikeli hale geldiğini de ifade eden Chacko, Morning Star olarak Kemal Özer’le dayanışma içinde olduklarını ve derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

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JONES: İNGİLTERE SESSİZ KALMAMALI

The Guardian Gazetesi Yazarı Owen Jones

The Guardian Gazetesinin Ünlü Yazarı Owen Jones da İngiltere’nin, Türkiye üzerinde baskı yaparak Muhabirimiz Kemal Özer ve Tutuklu Yazarımız Yusuf Karataş’la birlikte tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini belirtti.

Jones, Kemal Özer ve Yusuf Karataş başta olmak üzere Türkiye’deki gazetecilerle dayanışma içinde olduğunu ve bu dayanışmayı yükselteceğini ifade ederek AKP Hükümetinin gazeteciler üzerindeki baskılara son vermesini istedi. Türkiye devletine “Kemal Özer ve Yusuf Karataş’ı derhal serbest bırakın” çağrısı yapan Jones, “Türkiye rejimi yaptıklarının farkında olmalı. Tarih bir gün sizin bu yaptıklarınızdan dolayı sizi yargılayacaktır” dedi.

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Gazeteci Steve Sweeney, Türkiye’deki antidemokratik uygulamaların hız kesmeden devam ettiğini ve hem doğa fotoğrafçısı olan ve hem de doğru habercilikten taviz vermeyen Evrensel Muhabiri Kemal Özer’in gözaltına alınmasının kaygı verici olduğunu söyledi. Sweeney, tüm gazetecilerle birlikte Yusuf Karataş ve Kemal Özer’in derhal serbest bırakılmasını istedi ve “Gazetecilik suç değildir” dedi.

Gazeteci Steve Sweeney

‘DOĞRULARI SÖYLEMEK SUÇ DEĞİLDİR’

Sosyalist İşçi Gazetesi Editörü Charlie Kimber da, “Özer’in terörizmle yan yana getirilerek gözaltına alınması inanılmaz bir şey. Kemal ve 180’e yakın gazetecinin derhal serbest bırakılması ve haklarındaki iddiaların düşürülmesi gerekir. Türkiye’deki gazetecilerle dayanışma içindeyiz. Doğruları söylemek suç değildir. Tüm gazetecilere özgürlük istiyoruz” dedi.

Sosyalist İşçi Gazetesi Editörü Charlie Kimber

İNGİLTERE HÜKÜMETİNE TÜRKİYELİ GAZETECİLER İÇİN ÇAĞRI

Birçok sendikacı, yazar, gazeteci, kampanya temsilcisinin kurduğu Türkiye Halklarıyla Dayanışma Kampanyası (SPOT) adına yapılan açıklamada, Gazeteci Kemal Özer’in gözaltına alınmasının ve 7 gün sorgulanmasının hukuksuz olduğu belirtilerek serbest bırakılması istendi. İngiltere hükümetine de çağrıda bulunan SPOT yetkilileri, antidemokratik uygulamaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti ve başta Kemal Özer olmak üzere tüm gazetecilerin serbest bırakılması için İngiltere hükümetinin Türkiye hükümetine baskı yapmasını istedi. Yayın Yönetmenimizin, tutuklu yazarımızı ziyaretine izin yok

Bir açıklama da İşyeri Temsilciler Ağı (NSSN) Başkanı Rob Williams’dan geldi. Williams Kemal Özer’in gerçeklerin peşinde koşturan bir gazeteci olduğunu ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Williams, “Her zaman Kemal’in yanındayız” diye konuştu. Arif BEKTAŞ / Evrensel Londra