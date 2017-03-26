İngiltere’ye FETÖ tepkisi

İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye ile olan ilişkileri değerlendiren bir rapor yayımladı. Raporda darbe girişimiyle ilgili bölümler dikkat çekti. İngiltere’nin FETÖ konusunda Türkiye’nin verdiği bilgilere güvendiği, ancak örgüt hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi. AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik rapora tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, İngiltere’nin darbe girişimi raporuna, “FETÖ mensupları davalarda kendileri itiraf etti” sözleriyle tepki gösterdi.

İngiltere’de Parlamento’nun Dış İlişkiler Komisyonu tarafından kaleme alınan raporun tek taraflı değil, ortak komisyon tarafından hazırlanmasi gerektiğini dile getirdi.

Raporda Fethullahçı Terör Örgütü ile darbe girişimi arasindaki kurulan ilişki konusunda Türkiye’nin verdiği bilgilere İngiltere’nin inandığı, ancak örgüt konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığı savunuluyor.

79 sayfalik raporda, Türkiye’nin uluslararası ortak olarak önemine dikkat çekiliyor. Darbe girişinminin hemen ardından ingiltere’nin Türkiye’ye verdiği desteğin iki ülkenin müttefik kalmasına katkıda bulunduğu vurgulanıyor.

Darbe girişimiyle ilgili Almanya’nın istihbarat teşkilatı Federal Haberalma Servisi’nin Başkanı Bruno Kahl’dan da bir açıklama gelmişti.

Kahl, Türkiye’deki darbe girişiminden FETÖ’nün sorumlu olduğundan şüphe ettiğini söylemişti.