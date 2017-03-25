Irak’ta Kürtlerin bağımsızlık referandumu bu yıl

IKBY Başkanı Barzani verdiği bir röportajda Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumunu bu yıl içerisinde gerçekleştireceğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ABD’de merkezli bir haber sitesine verdiği röportajda Ortadoğu’ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Neçirvan Barzani, Irak’ta yaşayan özerk Kürtlerin bağımsızlık için referanduma gideceğini söyledi. Barzani referandumun 2017 yılı içerisinde kesinlikle yapılacağını vurguladı.

Referandumdan bağımsızlık sonucunun çıkması halinde hemen bağımsızlık ilan etmek zorunda olmadıklarını ifade eden Neçirvan Barzani kendilerince birleşik Irak diye bir şeyden söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.