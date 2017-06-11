“İran’daki terör saldırlarının emrini veren kişi öldürüldü”

İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “Saldırının planlayıcısı ve emrini veren kişi, olayın ardından yurt dışına kaçmıştı. Ancak, dost istihbarat servislerinin yardımı ve isimsiz askerlerimiz (İran istihbarat üyelerine verilen isim) tarafından yaptıklarının cezası verildi.” ifadelerini kullandı.

Operasyonun hangi ülkede gerçekleştiği ve “dost istihbarat servisleri”nden kastın hangi ülke olduğu konusunda bilgi vermeyen Alevi, saldırganların barındığı İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde yer alan “güvenli ev”e de baskın düzenlendiğini söyledi.

“YURT İÇİNDEKİ UNSURLAR TEMİZLENDİ”

Öte yandan, İran’ın yarı haber ajansı Tasnim, İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ekber Rencberzade’ye dayandırdığı haberinde, saldırıyla bağlantılı ülke içindeki tüm unsurların temizlendiğini duyurdu.