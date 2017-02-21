İranlı satrançcı saçını örtmedi diye men edildi

The Times’ın Orta Doğu Muhabiri Richard Spencer da İran’da satranççı iki kardeşin müsabakalardan men edilmesini yazdı. 18 yaşındaki Dorsa Derakshani’nin men edilmesinin nedeni Cebelitarık’taki bir karşılaşmada saçlarını örtmemesi.

15 yaşındaki Borna ise bir satranç müsabakasında bir İsrailli oyuncuya karşı oynaması nedeniyle bu cezayı aldı.

Ülkenin genç satranççıları arasında başarılarıyla anılan bu oyuncular, bundan sonra İran’daki turnuvalarda yer alamayacak, uluslararası turnuvalarda da ülkeyi temsil edemeyecek.