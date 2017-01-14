‘IŞİD ve El Nusra kimyasal silah kullanıyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova İŞİD, El Nusra Cephesi ve diğer terör gruplarının kimyasal silah kullandığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova İŞİD, el Nusra Cephesi ve diğer terör gruplarının Suriye ve Irak’ta sinir gazı ve iperit dahil olmak üzere kimyasal silah kullandığını açıkladı.

Zaharova, “Ortadoğu’da, özellikle de Suriye ve Irak’ta durmadan meydana gelen kimyasal terör olayları endişe verici. İŞİD, el Nusra Cephesi ve onlara bağlı terör grupları sadece klor gibi kimya maddelerin kullanmakla kalmayıp iperit ve sinir gazı dahil olmak üzere tam manasıyla kimyasal silah kullanıyor“ diye konuştu.