İSPANYA… Mecnunum Lilith’i gördüm!

Tarihi kazananlar yazar! Okullarda okuduğumuz her şeyi, kazananlar, bizim öğrenmemizi istedikleri şekilde eğip büktükten sonra bize sunarlar. O yüzden resmi tarihin ve söylemin dışında ne bulursam, hiç acımam okurum! Karşı söylemler tarafsız mıdır peki? Tabii ki değildir ama her sunuşu ve görüşü okuduktan sonra analiz etmek ve gerçeğe varmak bize kalmış! Ne de olsa, doğruya ancak birbirine zıt görüşleri okuduktan sonra ulaşabiliriz.

Herhalde, kazananların tarihte ilk tahrif ettiği bilgi Lilith olsa gerek. Ben de Lilith adını ilk defa 10 sene önce falan duymuş olmalıyım. Vera Zingsem’in aynı adlı kitabını okuduğumda duymuştum ilk… Sonra da kitabı birine verdim okuması için ama geri gelmedi, kime verdiğimi de unuttum. Birkaç yıl önce, Katoliklerin hacı olduğu Camino de Santiago yolunda 30 gün boyunca yürüdüm (Kitabını da yazdım ama halen bastırmadım). Katolik olduğum için falan değil, Murathan Mungan’ın dediği gibi “Ömrümü hayat yapmak için”! Yürürken yolda rastladığım pek çok hacıya sordum tabii, “Lilith’i biliyor musun hacı?” diye… Değil bilen, duyan bir Allah’ın kulu bile çıkmadı!

Josep’e de sordum sonra, çünkü Josep ilkokul ve ortaokulu, Katolik okulunda okumuş. Katolik ülkelerde en iyi okullar kiliseye ait olduğu için, anne-babası onu da Katolik okuluna yollamışlar. Dolayısıyla çok iyi bir dini eğitim almış Josep. Gerçi almış da ne olmuş derseniz, ateist olmuş sonunda!!! Lilith’i ise okulda öğretmemişler malum, sonradan öğrenmiş.

Kimdir bu Lilith peki? Neyin nesi, kimin fesidir? Söyleyeyim, Lilith bütün tek tanrılı dinlerde varolan bir kadın! Adem’le aynı anda, aynı çamurdan yaratılan, Adem’in ilk eşi!… Özgür, bağımsız, Adem’e biat etmeyen, kendi özgün fikirleri olan, zevk almaktan çocuk doğurmaya karar vermeye dek, her konuda eşit haklar talep eden bir kadın. Adem ise malum, her ademoğlu gibi Lilith’in kendisine boyun eğmesini isteyen bir adam. Bu yüzden aralarında “geçimsizlik” baş gösteriyor ve sonunda Lilith Adem’i terkediyor. Lilith’in gidişi Adem’i çok mutsuz ediyor, Tanrı’dan onu geri istiyor ancak Tanrı Lilith’i Adem’e dönmeye ikna edemiyor. Bunun üzerine Adem Tanrı’dan bir kadın daha istiyor ama bu sefer ona sorun çıkarmayacak ve riayet edecek bir kadın.. Bunun üzerine Tanrı Havva’yı, Adem’in kaburga kemiğinden yaratıyor, ona riayet etmesi için, Lilith’i de cezalandırıyor… Ondan sonrası malum ama malumun öncesi öğretilmiyor elbette.

Yahudi ve Hristiyan din adamları, kutsal kitaplarda Lilith’in geçtiği bölümleri hemen “apokrif” yani din dışı olarak ilan ediyorlar. Kuran’da adı geçen Gul’un (veya Gulyabani) da Lilith olduğu sanılıyor. Kökü Mezopotamya’ya, Sümerler’e kadar gidiyor Lilith’in, hakkında yazılanlar da çok ama ben uzun uzun anlatmayacağım, merak edenler Google amcadan bulabilirler. Yine de kısaca şunu belirtmeden geçmeyeyim; Lilith bütün dinlerde Allah’ın belası bir mahluk!!! Şeytanla ilişkiye giriyor, fahişe oluyor, binlerce cin doğuruyor, sonra onları boğuyor, falan filan…. Yani, bağımsız ve eşit olmak isteyen kadına atfedilen kötülüklerin haddi hesabı yok. Bugün de çoğu yerde olduğu gibi…

Etimolojik olarak Lilith’i merak ediyorsanız, o da şöyle; Lilith, İbranice’de Layil, Arapça’da Leyla demek. Leyla’nın anlamı ise biliyorsunuz “Gece”! Kocasına biat etmeyip onu terkeden kadına “Gündüz” ismini verecek halleri yoktu elbette, öyle bir kadının gece gibi karanlık olması şarttı. Ancak zaman geçiyor, devran dönüyor, Leylalar’ın güneş gibi parlamaları artık ne kadar engellenirse engellensin, uzun vadede mümkün değil.

Ademler’in ve Lilithler’in yanyana, eşit ve sevgiyle yaşayacakları günler dileğiyle, 8 Mart’ınız kutlu olsun!

Size bir de ufak Lilith şarkı listesi!

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