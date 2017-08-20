İspanya saldırıları: Hücrede 120 gaz bombası kapsülü bulundu

İspanya’da Barcelona kentinin turistik Las Ramblas caddesi ile Cambrils kentinde gerçekleşen araçlı saldırılar sonrası, Barcelona yakınlarındaki bir hücreye düzenlenen operasyonda 120 gaz bombası kapsülü buldu.

Katalan polis şefi Josep Lluis Trapero, Alcanar adlı sahil kasabasında bulunan 12 kişilik hücrede, altı aydır bomba yüklü araçla saldırı hazırlıkları yapıldığını açıkladı.

Pazar günü bir basın toplantısı yapan Trapero, saldırıların öncesindeki gece hücredeki bomba yapımı sırasında bir patlayıcının infilak ettiğini söyledi. Bunun üzerine yöntem değiştiren saldırganların, araçlarını sokaktaki insanların üzerine sürdüğü öğrenildi.

Perşembe günü bir kamyonetin Barcelona’daki turistik Las Ramblas caddesinde kalabalığın arasına dalması sonucu, 13 kişi hayatını kaybetmiş, 100 kişi de yaralanmıştı. Bu saldırıdan saatler sonra ise, turistik Cambrils şehrinde gerçekleşen saldırıda bir kadın hayatını kaybetmiş, polis beş saldırganı vurarak öldürmüştü.

Barcelona’daki saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlenmişti.

Katalonya polisi, Las Ramblas saldırısında ölenler arasında, kaybolan İngiltere ve Avustralya vatandaşı yedi yaşındaki Julian Cadman’ın da olduğunu doğruladı.

Polis kamyonet sürücüsü ve kayıp imamı arıyor

İspanya basını, polisin Las Ramblas’da kamyoneti insanların üzerine sürdüğü düşünülen şüphelinin 22 yaşındaki Faslı genç Yunus Ebuyakup’un peşinde olduğunu bildiriyordu.

Pazar günü bir basın toplantısı yapan İspanya polisi, Ebuyakup’un da arananlar arasında olduğunu teyit etti. Patlayıcıyla doldurulacağı belirtilen üç kamyonet de, Ebuyakup’un kredi kartıyla kiralanmıştı.

Ancak kamyonet şoförünün Ebuyakup olduğu kesinleşmedi. Polis, şoförün İspanya dışında kaçmış olabileceğini ve nerede olduğunu bilmediklerini söyledi.

IŞİD hücreleriyle bağlantısı olduğu düşünülen Ripol kentindeki bir caminin kayıp imamı Abdülbaki Es Satti de polisin hedefinde. Polis, gençleri ‘radikalleştirdiğinden’ şüphelenilen imamın evine baskın düzenlemişti.

Alcanar’daki evde ceset kalıntıları bulunan iki kişinin kimliğinin belirlenmesi içinse çalışmalar sürüyor.

Barcelona’da anma töreni

Katalan mimar Gaudi’nin izlerini taşıyan Sagrada Familia’da düzenlenen anma törenine çok sayıda kişi katıldı

Öte yandan, Pazar günü Barcelona ve Cambrils saldırılarında hayatını kaybeden 14 kişi için, Barcelona’da Katalan mimar Gaudi’nin izlerini taşıyan Sagrada Familia bazilikasında bir anma töreni düzenlendi.

Törene, İspanya Kralı Felipe, İspanya Kraliçesi Felizia, Başbakan Mariano Rajoy ve İspanya’nın kuzeydoğusundaki Katalan bölgesinin lideri Carles Puigdemont da katıldı.

Törende barış ve birlik çağrısı yapan Barcelona Başpiskoposu Kardinal Juan José Omella, “Korkunun üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Barcelona Başpiskoposu törende, Papa Francesca’nın saldırıları kınadığı ve dünyada barış ve uyumu sağlamak için çabalamayı sürdürme sözü verdiği mesajını okudu. Törene İspanya’daki Müslüman dini liderler de katıldı… (BBC)