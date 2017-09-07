İsrail, Suriye’de ‘kimyasal silah’ üssünü vurdu

Suriye ordusu, Hama eyaletinde bulunan Masyaf kenti yakınlarında bir askeri üsse İsrail tarafından füze saldırısı düzenlendiğini ve iki askeri personelin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Suriye ordusu yaptığı açıklamada, “İsrail savaş uçakları sabah 02.42’de Lübnan hava sahası üzerinden bir dizi füze fırlattı ve Masyaf yakınlarındaki bir ordu tesisimizi hedef aldı. Bunun sonucunda maddi zarar meydana geldi ve olay yerindeki iki kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

ABD, Beşar Esad rejiminin bu tesiste kimyasal silah geliştirdiğini öne sürüyor. İsrail basını da hedefin Suriye rejimi tarafından kimyasal silah geliştirmek için kullanılan bir bilimsel araştırma merkezi olduğunu belirtti.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada ise bilimsel araştırma merkezinden bahsedilmedi.

İsrail savaş uçakları daha önce de Golan Tepeleri’nde Suriye ordusu ile birlikte hareket eden Hizbullah mevzilerini hedef almıştı.

Masyaf, Suriye’nin müttefiki Rusya’nın donanma üssünün bulunduğu kıyı kenti Tartus’a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunuyor.

Suriye ordusunun Masyaf’ın kuzeyinde eğitim kampı ve Bilimsel Çalışma ve Araştırma Merkezi’nin (SSRC) bir kolunu içeren bir askeri tesisi bulunuyor.

ABD, Suriye rejimini, Bilimsel Çalışma ve Araştırma Merkezi’nde Han Şeyhun kasabasındaki saldırıda kullanıldığı öne sürülen sarin gazını geliştirmekle suçluyor.

Birleşmiş Milletler savaş suçları araştırmacıları dün Han Şeyhun saldırısının Suriye ordusuna ait savaş jetleri tarafından gerçekleştirildiğine dair ellerinde detaylı kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Suriye hükümeti ise Han Şeyhun’da kimyasal silah kullandıkları iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunuyor. (BBC)