İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı

İsrail savaş uçaklarının Suriye’de bazı askeri noktaları bombaladığı bildirildi. Suriye’den yapılan açıklamada ise bir uçağın düşürüldüğü iddia edildi. İsrail ordusu ise jetlerin düşmediğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “İsrail hava kuvvetlerine ait savaş uçakları Suriye’de birçok noktayı bombaladı” ifadelerine yer verilirken hedef alınan noktaların kime ait olduğu belirtilmedi.

SURİYE’DEN AÇIKLAMA: BİR İSRAİL JETİNİ DÜŞÜRDÜK

Suriye konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada İsrail jetlerinin Palmira yakınlarındaki bölgelere saldırı düzenlediği bilgisine yer verdi. Aynı açıklamada saldırıya katılan dört jetten birinin düşürüldüğü, bir başka uçağın ise vurulduğu ancak düşmediği iddia edildi. Açıklamada ayrıca vurulan jetin işgal altındaki bölgeye düştüğü belirtildi.

İSRAİL: UÇAĞIMIZ DÜŞMEDİ

Suriye’den yapılan açıklamanın ardından İsrail ordusu hava araçlarının gece yapılan operasyonda zarar görmediğini belirten bir yazı yayınladı. İsrail’den daha önce yapılan açıklamada ise, gece gerçekleşen operasyonda İsrail uçaklarına uçaksavarlarla karşılık verildiği bilgisi yer alırken, “Suriye tarafından atılan roketler, İsrail hava kuvvetlerine ait hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” denildi.

Gece boyunca başta işgal altındaki Kudüs olmak üzere İsrail’in bazı kentleri ile işgal altındaki Batı Şeria’da duyulan büyük patlamaların ardından sirenler çalmış, İsrail ordusu olaya ilişkin açıklama yapacağını belirtmişti.

İsrail, Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye ve Golan Tepeleri’nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, belirli aralıklarla Suriye topraklarında faaliyet gösteren İran destekli Hizbullah güçleri ile rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.