İsrail’in İngiltere büyükelçisi özür diledi

İsrail’in İngiltere Büyükelçisi Mark Regev, Londra’da görevli bir çalışanının gizli kameraya kaydedilen ve İngiltere’nin üst düzey yetkililerini hedef alan sözleri yüzünden özür diledi.

Londra’daki bir restoranda çekildiği belirtilen görüntülerde, İsrailli üst düzey bir siyasi yetkili olan Shai Masot, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’ı ‘görevinden indirmek’ istediğini söylüyor.

Al Jazeera’nin Ekim 2016’da bir soruşturma kapsamında kaydettiği ve Daily Mail gazetesinin yayınladığı görüntülerde, Shai Masot, ‘Duncan’ın birçok soruna yol açtığını ve onun görevden alınmasını istediğini’ sölüyor.

Duncan, İsrail’i Filistin’deki yerleşim politikası yüzünden sert bir şekilde eleştiren bir siyasetçi.

‘Mesele kapanmıştır’

İsrail’in İngiltere Büyükelçisi Mark Regev, görüntüler üzerine yaptığı açıklamada, Masot’un sözlerinin ne büyükelçiliğin ne de İsrail hükümetinin görüşlerini yansıttığını söyledi.

İsrail’in İngiltere Büyükelçiliği, Duncan hakkındaki açıklamaların kabul edilemez olduğunu, Büyükelçi’nin bizzat Duncan’dan özür dilediğini ve çalışanın kısa süre içinde işine son verileceğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise, “İsrail Büyükelçisi özür diledi ve yorumların elçiliğin ya da İsrail hükümetinin görüşlerini yansıtmadığını açıkladı. İngiltere’nin İsrail ile güçlü bir ilişkisi var, meselenin kapandığını düşünüyoruz” dedi.

‘Dışişleri Bakanı Johnson bir salak’

Masot’un yayınlanan gizli çekim videosunda, İngiltere Eğitim Bakanı Robert Halfon’ın yardımcısı olarak çalışan ve kimliğini gizli tutan bir muhabir olan Maria Strizzolo ile konuştuğu görülüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson.

Eskiden ‘İsrail’in Muhafazakar Arkadaşları’ kurumunun siyasi direktörü olan Strizzolo’nun bu sıfatıyla Masot ile görüşmüş olabileceği belirtiliyor.

Strizzolo’nun kamu görevinden ayrıldığı düşünülüyor.

Masot, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında, “O umursamıyor. Bir salak ama hiçbir sorumluluk almadan dışişleri bakanı oldu. Eğer gerçekten bir şey olursa onun suçu olmaz, Alan Duncan’ın suçu olur” diyor.

Duncan, özellikle 2014 yılında İsrail’e karşı sert bir duruş sergileyerek İsrail’in davranışlarını “hırsızlık” olarak nitelemiş, “İşgal, ele geçirme, yasadışılık, ihmal, suç ortaklığı – İsrail’e utancı getiren şeytani karışım” ifadesini kullanmıştı.