İstanbul’a gelen yabancı turist sayısı düştü

Türkiye’nin turizm açısından zor bir sene olarak geride bıraktığı 2016’da İstanbul’a gelen yabancı turist sayısında yüzde 26’lık bir düşüş görüldü.

2000 yılından beri ilk defa yabancı turist sayısında bir azalma yaşandığı görülürken en büyük kayıp Haziran ayında gerçekleşti.

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre Haziran ayında İstanbul’a gelen turist sayısında önceki yıla göre yüzde 35.2’lik bir kayıp yaşandı.

2016 yılında bir tek Ocak ayında önceki yıla göre yüzde 0.1 ile artış kaydedildiği görüldü. Onunda dışında bütün aylarda İstanbul’a gelen turist sayısında azalma yaşandı.

İstanbul’a 2016 yılında toplam 9 milyon 204 bin turistin geldiği görülüyor. Bu rakam 2015 yılında ise 12 milyon 415 bin’di.

İstanbul’a 2016 yılında en çok yabancı turist yaklaşık 1 milyon turist ile Almanya’dan geldi.

Almanya’yı 648 bin turistle İran, 476 bin turistle Suudi Arabistan, 371 bin turistle İngiltere ve 362 bin turistle Fransa takip ediyor.

2015 yılına kıyasla baktığımız zaman ise İstanbul’u en çok ziyaret eden 10 ülke arasında en keskin düşüşün ABD ve Irak cephesinde yaşandığını görüyoruz.

İstanbul’u 2016 yılında ABD’den ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 43,2 azalırken bu oran Irak’tan gelen yabancı ziyaretçilerde yüzde 43,1 oldu.

Rusya’dan İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısında ise yüzde 39,1’lik bir kayıp söz konusu.

2015 yılının Kasım ayında Rus jetinin düşürülmesinden sonra Türkiye ile Rusya arasında ortaya çıkan gerilim, Rus turist sayısında özellikle yaz aylarında büyük düşüş yaşanmasına neden oldu.

Türkiye genelinde Suriye iç savaşının bölgede yarattığı jeopolotik riskler ile Türkiye’de yaşanan saldırıların ardından güvenlik endişelerinin artması, yabancı turist sayında azalma görülmesine yol açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turist sayısıyla ilgili olarak en son 2016 yılının Kasım ayına dair verileri açıkladı. Bu verilere göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2016 yılının Ocak-Kasım döneminde önceki yıla göre yüzde 30,8 oranında bir azalma yaşandı.

Türkiye’yi 2015 yılının ilk 11 ayında 34.7 milyon yabancı turist ziyaret etmişti. Bu rakam 2016’ya geldiğimizde ise 24 milyon yabancı turiste kadar indi.