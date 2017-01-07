İstanbul’da hayat durdu

İstanbul’daki kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları ile bazı özel havayolu şirketleri uçuşlarını iptal etti. Ayrıca Boğaz gemi trafiğine kapatılırken, Şehir Hatları da seferlerini durdurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri ise iptal edilen seferleri ile ilgili liste yayınladı…

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA 610 SEFER İPTAL

THY’nin Atatürk Havalimanı’ndaki 610 tarifeli seferi yapılamadı.

Pistlerde zaman zaman oluşan buzlanma nedeniyle havalimanı kapalılığı kaynaklı olarak 76 uçak diğer meydanlara yönlendirildi.

SABİHA GÖKÇEN’DE DE İPTALLER VAR

Öte yandan THY’in Sabiha Gökçen’deki seferlerinde de iptaller oldu. Konuyla ilgili yolculardan seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu “www.thy.com” resmi internet adresinden veya “444 0 849” numaralı çağrı merkezinden öğrenerek, havalimanlarına gelmelerini istedi.

PEGASUS 192 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Pegasus Hava Yolları, kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün ve yarın iç ile dış hatta yapılması planlanan 192 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus’tan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün ve yarın iç ve dış hatlarda planlanan 192 tarifeli seferin yapılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Tüm misafirlerimizin uçuşlarını, havalimanına gelmeden önce web sitemiz ‘flypgs.com’ üzerinden kontrol etmelerini önemle hatırlatırız.” denildi.

VAPURLAR ÇALIŞMIYOR

İstanbul’da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti.

İskelelerden yapılan anonslarda seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Motor seferlerinin ise devam ettiği görüldü.

Dentur Terminal amiri Ömer Faruk Çelikçi, “Vapur seferleri şu an için iptal. Yolcu motorları devam ediyor. Hava şartları kötüye giderse iptal edilebilir .Şu an seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor” dedi.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

İstanbu Boğazı’da çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı’nın saat 08.55 itibarıyla çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldığı bildirildi.

İDO’DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde sefer iptalleri olduğunu duyurdu.

İDO’dan yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle belirtildi:

08:55 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

09:30 Bandırma – Yenikapı- Bostancı Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

09:45 Yalova – Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yenikapı – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

11:45 Yalova – Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:45 Yenikapı – Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

14:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma – Yenikapı Hızlı Feribot