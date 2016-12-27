İstanbul’da ilk darbe girişimi davası başlıyor

Davada, çeşitli rütbelerde ve birimlerde görevli 25’i tutuklu 29 polis yargılanıyor.

Sanıkların, darbe girişimi sırasında göreve gelmedikleri ya da darbeye direnen arkadaşlarını ve vatandaşları vazgeçirmeye çalıştıkları iddia ediliyor.

Doğan Haber Ajansı (DHA), İstanbul Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’ın, 59 sayfadan oluşan iddianamesinde, 21 polis hakkında “Darbeye teşebbüs” suçundan 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiğini bildirdi.

DHA’ya göre, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 8 polisin ise “Terör örgütüne üye olmak” suçundan hapis ile cezalandırılması istendi.

Silivri Cezaevi’nde başlayacak ilk duruşma dört gün sürecek.

21 polis için 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

‘Özel Harekatçıları oraya götürürsek bu darbeciler bizi asar’

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan’ın hazırladığı iddianamede şu ifadelerin yer aldığı bildiriliyor:

“Doğru zamanda, doğru yerde bulunan tek bir kişinin, yerinde söylenen cesur bir sözün ve yerinde kullanılan tek bir kurşunun ülkenin kaderini çizdiği, kadınların kucaklarında çocuklarıyla kendilerini, tanklara, bombalara siper ettiği, erkeklerin kendini tankların önüne attığı, terör örgütüne kahramanlık ve direniş dersi verdiği bir ortamda, Emniyet Teşkilatına mensup bir kısım personel, çeşitli bahanelerle görev yerine gelmeyerek terör örgütüne direnmemiş, direnen vatandaş ve kolluk görevlilerinin şevk ve cesaretini kırmak için eylemlerde bulunmuşlardır.”





İhlas Haber Ajansı’na (İHA) göre ise iddianamede, 3 helikopter pilotu sanığa darbe girişimi gecesi Özel Harekat Müdürü tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korumak üzere Özel Harekat Timi’nin Huber Köşkü’ne sevk edilmesi talimatı verildiği ancak 3 sanığın, “Özel Harekatçıları oraya götürürsek bu darbeciler bizi asar” diyerek talimatı yerine getirmedikleri ve helikopteri kaldırmadıkları belirtiliyor.

İddianamede ayrıca polislerin büyük çoğunluğunun kriptolu haberleşme programı “Bylock”u kullandıkları, sosyal medyada darbeye karşı durulmaması yönünde paylaşımlar yaptıkları, darbe girişiminden haberdar olmadıklarını öne sürdükleri ve telefon kayıtlarındaki incelemelerde, defalarca çağrılmalarına rağmen görev yerlerine gitmediklerinin tespit ediliği kaydediliyor.