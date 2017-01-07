İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırıyor

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.
Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.
Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.
İstanbul’da 1345 araç ve iş makinesi ile karla mücadele ediliyor.
Mahmutbey Gişeler ve Büyükçekmece’ye 7 mobil büfe gönderildi.
Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.
TIR’LAR DEVRİLDİ
TEM Çatalca kesiminde devrilen TIR’lar nedeniyle ulaşım durdu. Kayan ve devrilen 11 TIR nedeniyle TEM’de araç kuyrukları oluştu.
VALİ ŞAHİN’DEN KAR AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak, resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kişinin barınma merkezlerinde ağırlandığını belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaşanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.
Avcılar Haramidere’de tır kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM Otoyolu’nun ulaşıma açıldığını ifade eden Vali Şahin, şunları dile getirdi:
”Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor. Boğaz Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları, ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir.”
TEM OTOYOLU’NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.
Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.
AKOM’DA ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meteorolojiden gelen bilgiler doğrultusunda Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) alarm durumuna geçildi. Ana arterler ve bağlantı yollarında tedbirler alındı, ilçe belediyeleri bilgilendirildi.
Belediye ekipleri, bin 345 araç ve iş makinesi, 7 bin personelle kışla mücadele çalışmaları yapacak. İstanbul’da 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında 363 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ekipler bekletiliyor.
Ayrıca, ilçe belediyelerine tuz ve solüsyon desteği sağlanırken, talep durumunda takviye yapılacak. İlçe belediyelerinin imkanlarının yetersiz kaldığı durumlarda, Büyükşehir ekipleri tarafından destek verilecek.
Köy yollarını ise 145 kar kürüme bıçağı takılmış traktörlerle muhtarların gözetiminde vatandaşlar kendileri açacak. Altı “Kar Kaplanı” otoyollar ve gerektiğinde Havalimanı kar kürüme çalışmalarına katılacak.
Bu kapsamda 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken, ek önlemler de alındı. İstanbul genelinde kritik noktalara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin tuz torbası bırakıldı.
Kışla mücadele çalışmaları AKOM koordinasyonunda yürütülecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar kürüme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM’dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.
Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için barınma merkezleri hizmet veriyor. Zabıta, polis ve ambulanslar ile toplanan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından misafir edilecek. Erkekler için Zeytinburnu Kompleksi, bayanlar için Darülaceze Merkezi’nde hazırlıklar tamamlandı. Bu çerçevede, sokakta yaşayan 616 vatandaş misafir ediliyor.
İlçe belediyeleri bölgelerinde tespit ettikleri evsiz vatandaşları İstanbul Büyükşehir Belediyesinin misafirhanelerine getirecek. Vatandaşlar sokakta kalan evsizleri 153 Beyaz Masa veya 155 Polis Merkezine bildirebilecek.
Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM kış şartlarında olumsuzluklara karşı vatandaşların iş birliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp İhbar Hattı kurdu. İstanbul’da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ALO 153 BEYAZ MASA numarasının yanı sıra artık 0552 153 00 34 WhatsApp İhbar Hattı üzerinden de müracaatlarda bulunabilecek.
Vatandaşlar, kış şartları süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında, ana caddeler, meydanlar, üst geçitler, metrobüs yollarında oluşabilecek olumsuzlukları WhatsApp üzerinden bildirebilecek.
“20 SANTİMETREYE ULAŞABİLİR”
Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu da yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlaması beklenen yağışın 20 santimetrenin üzerinde kar örtüsü oluşturabileceğini söyledi.
Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Eroğlu, “Ayrıca vatandaşlarımız lodos fırtınalarında oluşması muhtemel soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri hususlarında dikkatli olsunlar. Bu hususta ilgilileri ve yetkilileri bilgilendirdik ve uyardık” değerlendirmesinde bulundu.
SICAKLIK 10 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının 8 Ocak Pazar gününden itibaren etkisini azaltarak aralıklarla gelecek hafta ortasına kadar devam edeceği, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 10 derece altında seyredeceği ifade edildi.
Açıklamada, gündüz sıcaklıklarının İstanbul’un büyük bölümünde hafta ortasına kadar sıfır derecenin altında olacağının tahmin edildiği kaydedildi.
ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR
Açıklamada, yer yer tipi şeklinde etkili olacak yoğun kar yağışıyla kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.