İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırıyor

İstanbul genelinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul genelinde devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle caddeler ve sokaklar beyaza büründü.

Yollarda biriken kar nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, kent genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı bölgelerde tipi görülürken, ekipler, yolları açık tutmak için aralıksız çalışıyor.

İstanbul’da 1345 araç ve iş makinesi ile karla mücadele ediliyor.

Mahmutbey Gişeler ve Büyükçekmece’ye 7 mobil büfe gönderildi.

Kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesinin, kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı.

TIR’LAR DEVRİLDİ

TEM Çatalca kesiminde devrilen TIR’lar nedeniyle ulaşım durdu. Kayan ve devrilen 11 TIR nedeniyle TEM’de araç kuyrukları oluştu.

VALİ ŞAHİN’DEN KAR AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul’da etkili olan yoğun kar yağışıyla ilgili olarak, resmi twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Vali Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte sokakta bulunan 2 bin 580 kişinin barınma merkezlerinde ağırlandığını belirterek, ilgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan kriz merkezinin, kar nedeniyle yaşanacak olaylara müdahale ve koordinasyon için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Avcılar Haramidere’de tır kayması nedeniyle kapanan Edirne-İstanbul TEM Otoyolu’nun ulaşıma açıldığını ifade eden Vali Şahin, şunları dile getirdi:

”Avcılar rampasında kayan araçlara müdahale ediliyor. Karayolları ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye devam ediyor. Boğaz Köprüleri, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM ve E-5 güzergahları ulaşıma açık, yoğun kar yağışı nedeniyle trafik yavaş seyrediyor. Sürücülerin kurallara ve uyarılara riayet etmeleri, zincir takmaları, ulaşım güvenliği bakımından önem teşkil etmektedir.”

TEM OTOYOLU’NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.