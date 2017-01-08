İstanbul’da kar yavaşladı

İstanbul’da etkili olan kar yağışı vatandaşları evine kapattı. Cuma gece yarısına kadar yüzde 90 seviyesine ulaşan trafik yoğunluğu dün ise yüzde 5 seviyelerinde kaldı.

Kar yağışı gece saatlerinden itibaren yumuşamaya başladı.

İBB’DEN ULAŞIMA “KAR” DÜZENLEMESİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle metro saat 06.00’ya kadar yolcu taşımaya devam edecek. Metrobüs hattına ek seferler konulurken, Marmaray ise saat 01.00’e kadar hizmet verdi.

İstanbul’da cuma akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışıyla birlikte mesai çıkışında eve dönüş yolu İstanbullular için adeta çileye dönüşmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre Cuma gece yarısına kadar yüzde 90 seviyelerinde trafik bugün ise hiç yaşanmadı. Gün boyu ana halterlerin açık olduğu İstanbul’da akşam saatleri yollar adeta boş kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, Cuma akşamı başlayan kar fırtınası, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey başta olmak üzere il genelinde etkili oldu.