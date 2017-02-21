İşte Yeni Türkiye’de iki farklı cami!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Bir yanda Çamlıca Camisine dünyanın en büyük alemi takılırken, diğer yanda camileri suya gömülen köylülere konteynerden cami yapıldı…

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, Yukarı Köprüçay Havzası’nda inşa edilen Kasımlar Barajı ve HES projesi, ilçeye bağlı Darıbükü köyünü su altında bıraktı. 1969 yılından bu yana çevre köylere de hizmet veren Darıbükü köyünün camisi de 6 Ocak 2017 tarihinde halk Cuma namazı kıldığı sırada barajın sularıyla doldu, ardından da tamamen su altında kaldı. Ancak yeni caminin inşaatı tamamlanmadan eskisi suya gömüldüğü için köylüler ibadethanesiz kaldı. Üç haftadır HES şirketinin şantiyesinden getirilen bir konteyneri cami olarak kullanan köylüler, evleri ve yaşam alanlarının yanında bir araya geldikleri camilerini de yitirmenin üzüntüsünü yaşıyor.

KÖYLÜLER CUMA NAMAZI KILARKEN CAMİYE BARAJIN SUYU DOLDU

Isparta’nın Sütçüler ilçesinde Yukarı Köprüçay Havzası’nda yapımı tamamlanan Kasımlar Barajı ve HES projesinin suları, 6 Ocak 2017 günü cuma namazı sırasında Darıbükü Köyü camisine doldu. Köylülerin namaz kıldığı sırada caminin bodrum katına dolan barajın suları, ardından da tamamını yuttu.

YAPILMASI GEREKEN CAMİNİN İNŞAATI YARIM KALDI

Diğer kamu yapılarıyla birlikte kamulaştırma bedeli ödenen ancak inşaatı yarım kalan köyün yeni camisi tamamlanmadan eskisi suya gömülünce köylüler ibadethanesiz kaldı. Geçtiğimiz ay konuyu gündeme getirdiğimiz haberin ardından ise bulunan çözüm konteyner oldu. Köyü ve camisini suya gömen baraj inşaatının şantiyesinden getirilen bir konteyner, köyün tepesinden geçen yolun kıyısına yerleştirilerek ibadethane yapıldı.

EZAN BAŞKA YERDE OKUNUYOR NAMAZ BAŞKA YERDE KILINIYOR

Köylüler, içine eski camiden kurtarılan birkaç kilimin serildiği konteynerde ibadet etmeye çalışırken, ezan ise konteynere yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki köy konağı inşaatına bağlanan bir hoparlörden okunuyor. Baraj projesi yüzünden evlerini ve yaşam alanlarını kaybeden Darıbükü köylüleri, şimdi de yaklaşık 50 yıldır buluşma mekanları olan camilerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

BİR YANDA DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİ BİR YANDAN KONTEYNER CAMİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yukarı Köprüçay Havzası Koruma Platformu, Darıbükü köyünde yaşanan trajediye yetkililerin kulaklarını tıkadıklarını kaydetti. Köye yapılması gereken yeni cami tamamlanıp yetkililere teslimi yapılmadan eskisinin su altında bırakılmasının hem yasal hem de vicdanen suç teşkil ettiği görüşü savunulan platform açıklamasında, “Darıbükü köyünde yıkım projeleri yüzünden halkın inancını bir konteynere hapsetmek, bölgede yaşanan insan hakkı ihlalleri ve şiddetin son örneğidir. Türkiye’nin gözden uzak, ücra bir köyünde bu zulüm yaşanırken, iki gün önce basında yer alan, İstanbul’da inşa edilen Çamlıca Camisine ‘dünyanın en büyük alemi takıldı’ haberleri geldiğimiz yerin özetidir: Ne yazık ki bugün bu güzel ülkemiz bir yandan camilerine dünyanın en büyük alemini takmakla övünürken öte yandan halkın ibadet etme hakkını bir konteynere hepsetmiştir. Bu ayıp ulus olarak hepimize yeter!”denildi.

‘NANO TEKNOLOJİ İLE ÖZEL ÜRETİLEN EN BÜYÜK ALEM’

135 milyon lira maliyeti olduğu belirtilen Çamlıca Camii’ne ‘dünyanın en büyük alemi’ takıldığını duyuran haber ise şöyle: