İsveç’teki olay’ın hayali kurbanlarına anma töreni

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bulunan İsveç Büyükelçiliği’nin önünde, ‘İsveç’teki olay’ için binden fazla kişi biraraya geldi.

Artpusher lakaplı Danimarkalı ressam Soren Vilhelm’in Facebook’taki çağrısıyla düzenlenen etkinlikte, “kurbanlar” için mumlar yakıldı ve yapma çiçekler bırakıldı.

İsveçli yetkililer, Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarını savunmak için hiç yaşanmamış bir olaya atıfta bulunarak ülkelerini örnek göstermesine öfkelenmiş ve Washington’dan açıklama istemişlerdi.

‘Bir milyon kişi katıldı’

Vilhelm’in Facebook sayfasında 1.300 kişi etkinliğe katılacağını bildirmişti.

Ancak Vilhelm, “yalan haber” vurgusu yapmak için geceye “bir milyon kişinin katıldığını” yazdı.

Cuma günü İsveç’te gerçekte ne olmuştu? * Bir adam Stockholm’daki bir plazada kendini ateşe verdi

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Sanatçı, bunun Trump karşıtı bir eylem olmadığını, sadece yalan haber ve yanlış bilgilendirmeyi protesto etmeyi amaçladıklarını söyledi.

İsveç, nüfusuna oranla, son göç dalgasında en çok mülteci kabul eden Avrupa ülkesi.