İtalya’da yalan haberlere karşı kampanya başlatıldı

İtalyan Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini tarafından başlatılan kampanyaya, aralarında Roma futbol kulübünün efsanevi kaptanı Francesco Totti’den, yönetmen Ferzan Özpetek’e ve gazetecilere kadar birçok tanınmış ismin de yer aldığı binlerce kişi imza verdi.

“Basta bufale” (yalan haberlere son) başlıklı imza kampanyasının metninde, “Doğru şekilde bilgilendirilmek bir haktır. Yanlış bilgilendirilmek ise bir tehlikedir. Yalan haberler kafa karıştırıyor, korku ve nefret tohumları ekiyor ve tartışma zeminini onarılamaz şekilde lekeliyor. Yalan haberler zararsız okul şakaları değildir. İnsanlara gerçek zararlar verebilirler” deniliyor.

İmza kampanyasını başlatan Boldrini, internetin önemli bir bilgi alma ve demokrasi aracı olduğunu belirterek, “Ancak internet sıklıkla vicdansız operasyonların yapıldığı bir alan olarak kullanılıyor” dedi.

Boldrini, ayrıca yalan haber üreten ve yayan internet sitelerinin bazılarının siyasi propaganda amacı taşıdığını, bazılarının ise “tık avcılığı” yaparak ticari çıkar elde etme peşinde olduğunu vurguladı.

Yanlış bilgilendirmeyle ilgili somut önlemler de var

Kampanyanın amacı, yalnızca yalan haberlerin yarattığı risklere dikkat çekmekle sınırlı değil.

Aynı zamanda toplumsal yaşamın farklı alanlarında yanlış bilgilendirme kanallarıyla mücadele için bir dizi somut önlem de öneriliyor.

Örneğin okullarda “internetin bilinçli kullanılmasını” sağlayacak eğitimler verilmesi, eleştirel bakış ve doğrulama kültürünün teşvik edilmesi tavsiye ediliyor.

Gazetecilerin teyit ve kaynakları kontrol etme faaliyetlerine daha fazla önem vermesi isteniyor.

Reklam veren şirketlerden, sahte haber ürettiği bilinen sitelere reklam vermemeleri talep ediliyor.

Geniş kitlelere ulaşma imkanı olan kültür-sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlere de yalan haberlere ve nefretin yayılmasına karşı çıkmaları çağrısı yapılıyor.