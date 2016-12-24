ITUC: Türkiye çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında

ITUC tarafından hazırlanan İnsan ve Sendikal Haklar Raporu’na göre Türkiye çalışanlar için en kötü 10 ülke arasında yer aldı.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) her yıl düzenli olarak yayınladığı İnsan ve Sendikal Haklar Raporu’nu açıkladı. Raporda OHAL sonrası Türkiye’de yaşanan sendikal hak ihlallerine dair de bölümler bulunuyor.

Rapora göre, 2016 Küresel Haklar İndeksi, işçi haklarının dünyanın neredeyse tüm bölgelerinde zayıfladı. Raporda, “İndekse göre 2016 yılının ifade özgürlüğü ve demokrasiye yönelik saldırılar bakımından en kötü yıl olduğu düşünülüyor. Bazı ülkelerde daha ağır baskılar olmak üzere ifade ve toplanma özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar yüzde 22 artmış durumda, hakkında anket bulunan 141 ülkeden 50’sinde baskılar söz konusu” ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE EN KÖTÜ 10 ÜLKE ARASINDA

Raporda, Türkiye’nin Kamboçya, Hindistan ve İran gibi ülkelerle birlikte çalışanlar için en kötü 10 ülke sıralamasında yer aldığı vurgulandı. Aynı zamanda raporda, Türkiye’deki başarısız darbe girişimi şiddetle kınanırken sorumlular hakkındaki soruşturma ve kovuşturmaların hukukun üstünlüğü ilkesine uygun yürütülmesi çağrısında bulunuldu.

TÜRKİYE, İRAN, GÜNEY KORE VE GUATEMALA

Öte yandan ITUC 2016 yılında 4 ülkede; Türkiye, İran, Güney Kore ve Guatemala’da uluslararası mektup kampanyası düzenlendi. ITUC, Türkiye’ye dair “ölümler ve keyfi gözaltılar” ile “Özel istihdam büroları yasa taslağı”, İran’a dair “sendikacılara karşı baskılar”, Güney Kore’ye dair “Sendika liderlerine yönelik baskılar” ve Guatemala’ya dair de “sendika üyesi Brenda Marleni Estrada Tambiento’ya verilen cezalar” konusunda mektup kampanyası düzenlendi.

ITUC’UN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMELERİ

Türkiye’de geçen yıldan bu yana çalışanlara yönelik saldırılar yoğunlaştı. En az 1390 KESK üyesi hakkında barışçıl sendika faaliyetlerinde bulundukları için soruşturma açıldı. 284 kadarı sürgün edildi, 403 kişi emekli olmaya zorlandı, 102 kişi gözaltına alındı veya tutuklandı. 97 kişi Cumhurbaşkanı’na hakaretle suçlandı.

Ankara’da 10 Ekim 2015’te sendikalar ve meslek örgütleri tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingini hedef alan terör saldırısında 100’den fazla kişi hayatını kaybetti.

2016 yılı Şubat ayı sonunda Bursa’da bulunan Renault fabrikasında örgütlenme özgürlüğü talebiyle barışçıl gösteri hakkını kullanan işçiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı. 60 kişi işten atıldı 54 kişi işten ayrılmaya zorlandı.

Mayıs ayında Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevinden alınması Türkiye’yi otokratikleşme yolunda daha da kötüye götürdü. 15 Temmuz 2015’te askeri güç kullanarak iktidarı ele geçirme teşebbüsü başarısız oldu. Başarısız darbe girişiminin ardından binlerce işçi ve vatandaş işten çıkarıldı veya açığa alındı.

DİSK/Genel-İş Sendikası üyesi bir kişi güneydoğuda evinin önünde öldürüldü. Daha önce, aynı sendikanın bir başka üyesi öldürülmüş ve üç üye ise keyfi olarak gözaltına alınmıştı. Sokakta bekleyen cesedi almak isteyen insanlara ateş açılmıştı. Ondan fazla kişi ağır bir biçimde yaralanmıştı. ITUC Türk makamlarına gönderilen bir mektupta Başbakan Davutoğlu’nu ve hükümetini olayların aydınlatılması için gerekli her adımın atılması konusunda uyardı.

İş kanunu ve özel istihdam büroları hakkındaki değişiklikler istişare edilmeden meclise getirildi. Bu değişiklikler işverenlere işçileri güvencesiz ve geçici sözleşmelerle istihdam etme hakkı verdi. İşverenler bu sayede tüm yasal yükümlülüklerinden kaçabileceği gibi, işçilerin bir sendikaya üye olmalarını da önleyebiliyor. (DİHABER)