İYİ Parti’nin oy oranını açıkladı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesine “kafa yormadıklarını” ve bir baraj endişelerinin bulunmadığını belirterek, seçim sürecine kadar da seçim ittifakının konuşulmasına karşı olduklarını söyledi. Aydın, İYİ Parti’nin oy oranı için de “Yüzde 20’nin altında değiliz” yorumunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Yüzde 10’luk seçim barajının çok ağır olduğunu açıklamış” ve barajın düşürülmesi gerektiğini söylemişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da dünkü değerlendirmesinde, “Seçim barajının düşürülmesi konusunda MHP’nin hazırlığı var, bunlar karşıdan (AKP’den) gelen teklife göre masaya yatırılır” demişti.

Konuyla ilgili yorumu en çok merak edilen İYİ Parti cephesinden de açıklama geldi. Reuters’a konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Partimizin baraj endişesi olmadığı için baraj meselesi gündeme geliyor. Barajın düşmesi Türkiye’nin siyasal yaşamının demokratikleşmesi için gereklidir. Ancak bizim böyle bir endişemiz yok ve bu işe kafa yormuyoruz” dedi.

“İTTİFAK TARTIŞMALARINI TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ”

Seçim ittifakı tartışmalarıyla ilgili olarak da Aydın, “Biz seçimlere kadarki süreçte bu konuların (ittifak) konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Siyasi Partiler Yasası ittifaklara da müsaade etmiyor zaten” ifadesini kullandı.

ANKETLER İÇİN YORUM: YÜZDE 20’NİN ALTINDA DEĞİLİZ

Aydın, İYİ Parti’nin anketlerde nasıl göründüğüne ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz bir firmayla 40 günden beri sahadan çıkmadan çalışıyoruz. Genel başkanımız başka bir firmaya da çapraz anket yaptırdı. İYİ Parti daha adını almadan yüzde 20 bandına oturmuştu. Anket firmalarından yüzde 20’nin altında olduğunu söyleyen varsa iddiaya girmeye hazırız.”

“HDP’LİLERDEN BİLE OY ALIYORUZ”

İYİ Parti’nin bütün partilerden oy alma kapasitesi olduğunu da savunan Aydın, “En çok oyu AKP’den, oransal olarak en çok oyu da MHP’den alıyoruz. CHP’den de bize oy geliyor. Hatta az da olsa HDP’li seçmenden bile alıyoruz” diye konuştu. İYİ Parti’nin 140 sayfalık programı olduğunu ve ekonomi dahil birçok konuda vaatleri bulunduğunu hatırlatan Aydın, “Türkiye’nin ekonomik şartlarıyla ilgili Genel Başkan Yardımcımız Durmuş Yılmaz bir çalışma yapıyor. Yakında kamuoyuna duyuracak” dedi.