İzmir Adliyesi önünde bomba patladı: 2 ölü

İzmir’de bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir araçla adliyeye girmek isteyen teröristler, polisle girdikleri çatışmada bombalı aracı patlattı. Saldırıda 1 polis ile bir adliye çalışanı şehit olurken, 2 terörist de öldürüldü. İzmir Valisi, saldırıya ilişkin açıklamasında “İlk bulgular PKK’yı gösteriyor” dedi.

İzmir Adliyesi’ne bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 1 polis ile 1 adliye çalışanı şehit oldu; aralarında polislerin de olduğu 7 kişi de yaralandı.

NTV Ege Muhabiri Merih Ak’ın verdiği bilgiye göre, saldırı Bayraklı ilçesindeki adliyenin, hakim ve savcıların giriş yaptığı C kapısında gerçekleştirildi.

Adliyeye girmek isteyen şüpheli araç içerisindeki teröristlerle onu durdurup arama yapmak isteyen polisler arasında çatışma çıktı.

Çatışma sırasında bombalı araç teröristlerce patlatıldı. Saldırıda 1 polis ile 1 adliye çalışanı şehit oldu. Aralarında polislerin de olduğu 6-7 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Çatışmada polisle çatışmaya giren 2 terörist öldürüldü. Saldırı sonrası bir teröristin kaçtığı iddiaları üzerine operasyon başlatıldı.

İzmir’deki terör saldırısı sırasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fethi Sekin şehit oldu.

İZMİR’DE ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN POLİS FACİAYI ÖNLEDİ

İzmir’deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in, dikkati ve kahramanlığı sayesinde büyük bir faciayı önlediği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Motosikletli Şahinler Timi’nde görevli 43 yaşındaki Sekin, yaklaşık 9 yıldır görev yaptığı İzmir Adliyesi önünde düzenlenen terör saldırısında şehit düştü.

Adliye binası C kapısı istikametine seyreden şüpheli aracı gördükten sonra yola çıkan Fethi Sekin, dikkati ve tecrübesi sayesinde çok sayıda insanın yaşamını kurtardı. Teröristleri fark ettikten sonra silahını çeken şehit polis memuru, aracın kapıya yönelmesine mani oldu.

Araçtan inen silahlı teröristleri de kovalayan Sekin, açılan ateş sonucu şehit oldu.

Şehit polis memuru, kovalamaca sırasında da teröristlerden birini öldürdü.

Bu arada, İzmir Valisi Erol Ayyıldız da şehit Sekin için, “Şehit düşen cefakar ve fedakar polis memuru, olayın daha az zaiyatla atlatılmasını sağladı.” ifadelerini kullanmıştı.

ŞÜPHELİ ARAÇ PATLATILDI

Patlama nedeniyle çevredeki kafe ve iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Olası bir bomba veya terör saldırısı ihtimaline karşı önlemler alındı. Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti.

Bölgedeki şüpheli bir araç da olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

İZMİR VALİSİ: PKK OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

İzmir Valisi Erol Ayyıldız olayla ilgili basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:

“Başımız sağolsun hepimize geçmiş olsun. Bayraklı adliyesinin önünde bir araç geçerken, polis memurlarımızın polis noktasında durdurmak istemesi sonucu çatışma çıktı. Bu çatışmada, teröristlerin kaçma esnasında bombalı aracın patlatılarak ve bunun sonucunda da maalesef çıkan çatışma sonucunda bir polis memurumuzla bir katibimiz şehit oldu. 3’ü polis olmak üzere 6-7 yaralımız var. Tedavi görüyorlar. Menfur hain saldırıyı yapanlar bizim emniyet güçlerimizin dikkatli ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla ama içimizi yakan bir şekilde atlattık.

RPG-7, MÜHİMMATLARI VE 8 EL BOMBASI

Bu teröristler ölü olarak ele geçirildi. Yanlarında 2 kalaşnikof tüfek ile RPG-7, bu silaha ait 8 fişek ve 8 el bombası ele geçirildiği. Bu hadisenin içimizi acıtmakla beraber bu şekilde atlatılması alınan tedbirlerin ve şehit olmayı göze alan emniyet güçlerimiz sayesinde olmuştur. Tedavi gören polis memurlarımız var. Bu hadiselerde basın mensuplarının sağduyulu davranması önemli. Biraz önce bir araç daha tespit edildi ve kontrollü bir şekilde patlatıldı. Teröristlere ait olduğu değerlendirilen bir araç. PKK olacağını değerlendiriyoruz eldeki verilerlerle. Karabağlar ilçesinde patlama olduğu iddiaları ise asılsız.”

BAŞBAKAN YARDIMCISI KAYNAK: BÜYÜK BİR KIYIM HEDEFLENDİ

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’tan da olayla ilgili bir açıklama geldi. Kaynak, “Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah’a hamdolsun başarılı olmamışlardır. 2 kardeşimiz şehit oldu. Yılbaşında bir saldırı yaşadık. İzmir’in huzuruna yönelik bir saldırı olmuştur. Bu saldırılar bizi terörle mücadelede amacımızdan saptırmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“İKİ SALDIRGAN DA ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ”

Kaynak şöyle devam etti: İki saldırganın ikisi de ölü ele geçirildi. Hazırladıkları bomba imha edildi. PKK’yı gösteriyor, DAEŞ’i gösteriyor… Hangisini gösterirse göstersin üst akıl bunları devreye sokuyor. Bunların hiçbiri Türkiye’nin terörle mücadelede yıldıramaz.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

“Alınan emniyet tedbirleri daha büyük bir olayı önledi gibi görülüyor” diyen Doğru, “1 başsavcı vekilimiz 3 cumhuriyet savcımız bu soruşturmayla ilgili görevlendirildi. Mübaşir değil katip olarak düzeltme yapalım Musa Can isimli bir katibimiz. Şehit polisimiz Fethi Sekin, adliyemizin önünde 8-10 yıldır trafiği tanzim eden sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin” diye konuştu.

GÖRGÜ TANIĞI ANLATTI

Patlamanın görgü tanığı Avukat Çağatay Akar “çok ciddi ve büyük bir patlama” meydana geldiğini söyledi.

Olay anında adliye yakınındaki ofislerinde toplantı halinde olduklarını söyleyen Akar, NTV canlı yayınında şöyle konuştu:

“Büyük patlama sesi duyduk ardından çatışma gerçekleşti. Sanırım bir araç havaya uçtu. Camdan bakınca arabanın yandığını gördük, beyaz bir ticari araç da yanıyordu. Polis ve güvenlik görevilileri ateşe karşılık verdi. Bizim ofisimizden kaybımız yok ama diğer meslektaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Çok sayıda ambulans ve polis aracı var. Ocak ayının ilk haftası adliyeler çok yoğun olmaz, nadir duruşmalar bu saate kadar devam eder. Adliyenin kalabalık olmadığı zamanlardı. Çok yoğun bir saat değil.”

“BİZE GELEN UYARILAR VARDI”

Başka bir görgü tanığı Avukat Emirhan Yaşıt şunları belirtti:

“Patlama meydana gelince o noktaya gittik. Büyük bir duman kalktı, ardından çatışmalar başladı. Güvenlik güçleri de hızlı reaksiyon verdi. Adliyenin çevresine doğru vatandaşlar güvenli bölgeye çekildi. Doğrudan güvenlik koridoruna alındı bölge. Hala o bölgedeyiz. Ağır ceza mahkemelerinin ağırlıklı olduğu yerin girişi. Bu bölgede hakim-savcı otoparkı var. Cadde üzerinde personellerin çıkış anında kullandığı araçlar duruyor. Ana kapı olması nedeniyle günün her saati yoğundur. Ancak ocak ayı nedeniyle normalin altında bir kalabalık olur. Tam da doğrudan hakim-savcıların giriş yaptığı ve güvenlik güçlerinin sabit olarak durduğu bir nokta. Güvenlik güçleri hedef alınmış gibi görünüyor. İzmir Adliyesi güvenlik tedbirleri yüksek bir yer. Adliyeye giriş çıkışlarda daha dikatli olunması kosunuda bize gelen uyarılar vardı.”

“SALDIRILAR ADLİYE ÇALIŞANLARINI YILDIRAMAZ”

NTV canlı yayınına bağlanan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da İzmir Adliyesi’nin terör örgütlerinin tümüne yönelik mücadelesine dikkat çekti. Kaya, bu tarz saldırıların adliye çalışanlarını yıldırılmayacağının da altını çizdi.

“BOMBALI ARAÇ TESPİTLERİ VAR”

NTV canlı yayınına telefonla bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise olayla ilgili şu bilgileri verdi:

“İzmir’e yönelik uzun süredir süren tahrikler var. Herhalde bunlardan kaynaklı olacak ki bir patlama gerçekleşti. İtfaiye olaya müdahale etmiş vaziyette. Sahada yoğun bir görev sürdürülüyor. Bir bombalı araç olduğu söyleniyor. Bir Doblo aracın patlatıldığına yönelik tespitler var. Alanda güvenlik önlemleri hat saftada. Olayla ilgili detaylı bilgi henüz yok.”

“İZMİR HEDEF GÖSTERİLDİ”

İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ise NTV canlı yayınında şu bilgileri verdi:

“Şu anda bilgimiz bir teröristin ele geçirilmiş olduğu. Diğeriyle ilgili kesin bilgiye biz de sahip değiliz. Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun diyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Olay yerine geçmek üzereyiz. İzmir 10-15 gün önce sosyal medyadan hedef gösterilmişti. Biz de suç duyurusunda bulunmuştuk. Ardından bu olayın olması çok düşündürücü. Seçilen kapıdan savcı, hakim ve vatandaşlar giriş yapıyor. Bir araç patlatılıyor ve ardından çatışma çıktığına yönelik bir bilgi var. Aracın hedef şaşırtmak amacıyla yapıldığı sanılıyor.”

“İZMİR İÇİN ALARM VERİLMESİNDEN SÖZ EDİLİYOR”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ise NTV’ye şu bilgileri verdi:

“Patlamadan 10 dakika önce adliyenin önünden geçtik, yoğun bir trafik vardı. Patlamayı duyduğumuz zaman kaygımız katlandı. Yoğun kalabalığın olduğu bir bölge. C Blok’ta adliye muhabirlerinin odası vardır. Meslektaşlarımızı aradık. Çok sayıda yaralı hastanelere taşındığını öğrendik. Çevrede ofisi ya da konutu olanlardan öğrendiğimiz binalarda hasarlar olduğu yönünde. İzmir için farklı noktalar konusunda bir alarm verilmesinden söz ediliyor. İki aracın patlamış olabileceği yönünde bilgiler var.”

RTÜK’TEN YAYIN YASAĞI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Başbakanlık tarafından İzmir’deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.