Jale Özer’in acısı dostlarınca paylaşıldı

İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer, bir süre önce yitirdiği annesi Semahi Özer’e taziyeleri kabul etti…

Başkan Jale Özer için “228 Kingsland Rd, London E2 8AX” adresindeki Azarbeycan House’da düzenlenen taziye gününe kalabalık eş ve dost katıldı. Duygusal anların yaşandığı gecede Gönül Cilasun, Semahi Özer için yazdığı kendi şiirini okudu.

Başkan Özer, annesini gazetemize şöyle anlattı:

“Annem Cumhuriyetin ilan edildiği o kutsal 29 Ekim 1923’te doğmuş. Cumhuriyetin o güzellikleriyle büyüdüğünden beş çocuğunu da hep Atatürk sevgisini aşıladı. Cumhuriyetin ne olduğunu herfırsatta anlatarak bizleri öyle büyüttü. Bu yüzden babama ve anneme herzaman teşekkür ve minnettarım. O zamanlarda beş cocuğu büyütmenin zorluklarını etrafına hiç hissettirmeden , yüzünden gülümsemesini eksik etmeyen, cefakar, fedakar, etrafındaki herkese dokunan gerçek bir Cumhuriyet kadınıydı.

Çok güzel bir yaşlılık dönemi geçirdi. Çocukları, torunları hep etrafındaydı. Çok sevgi dolu bir insandı. İstanbul’a onu görmeye gitmiştim. Son 10 günde birlikteydik. 12 Ocak sabahı uykusunda melek oldu. Babamı kaybettiğimde Londra’da henüz yeniydim. Bu acıyı çok zor atlatmıştım. Ama şimdi görüyorum ki benim burada dostlarımdan, arkadaşlarımdan kocaman bir ailem olmuş. Destek ve dayanışmayla acıyı paylaşmak çok farklı birşeymiş.”

Gazetemiz olarak İngiltere Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Jale Özer’e başsağlığı diliyoruz.

SEMAHİ HANIM EFENDİYE SESLENİYORUM

DOLDURALAMAZ YERİN SENİN

DOSTLAR SENİ UNUTUR MU?

YAŞIYOR ANILARIN SENİN

DOSTLAR SENİ UNUTUR MU?

TERTEMİZ BİR ÖZÜN VARDI

HEP NURLU BİR YÜZÜN VARDI

SÖYLENECEK SÖZÜN VARDI

DOSTLAR SENİ UNUTUR MU?

HER GERÇEĞİ GÖREN SENDİN

DOĞRUNUN SIRRINA EREN SENDİN

GÖNÜLLERE GİREN SENDİN

DOSTLAR SENİ UNUTUR MU?

VERDİN ALMAK İSTEMEDİN

HİÇ KİMSEYİ İNCİTMEDİN

KALP KIRMADIN KİN GÜTMEDİN

GOSTLAR SENİ UNUTUR MU?

AİLEDE SAĞLAM TEMELDİN

İNSANLIKTA EN GÜZELDİN

SEN ÖRNEK ANNEYDİN

DOSTLAR SENİ NUNTUR MU?

SEVGİLERİMLE,

GÖNÜL CİLASUN