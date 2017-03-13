Japonları kıskandıran kiraz çiçekleri sizi çağırıyor!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Türkiye’nin kiraz bahçesi Isparta Uluborlu’da Nisan ayı ortasında başlayan görsel şölen, Sakura tutkunlarını bölgeye davet ediyor…

Isparta’nın kirazıyla ünlü Uluborlu ilçesinde baharla birlikte çiçeklenmeye başlayan binlerce dekar kiraz bahçesi, Nisan ayının sonuna doğru beyaz çiçekleriyle tüm ovayı kaplıyor. Japonlar için yeniden doğuşu simgeleyen ve adına festivaller düzenlenen kiraz çiçekleri kutsal sayılıyor. ‘Sakura’ adı verilen kiraz çiçeğinin izini süren Japonlar’ın, Isparta’nın kiraz bahçesi Uluborlu’daki bu görsel şöleni keşfetmeleri de uzun sürmedi. Geçtiğimiz yıllarda Sakura tutkunu Uzakdoğuluları ağırlayan Uluborlu, Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan zengin tarihi ve kültürel mirasıyla binlerce yıldır biriktirdiği sırlarını Yörük-Türkmen konukseverliğiyle gezginler l e paylaşmaya hazırlanıyor.

ULUBORLU’DA HEYECAN VERİCİ BİR KEŞİF YOLCULUĞU

Göller Bölgesi’nin kalbi konumundaki Isparta’nın Uluborlu ilçesi, binlerce yıllık tarihi geçmişin üzerinde yükselen anıtsal yapıları ve zengin doğal güzellikleriyle adeta sır dolu bir cennet. Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin izlerini taşıyan kültür mirasına, Ortaçağ’ın önemli bir yerleşimi olan kenti yurt edinen Yörük-Türkmenlerin renkli yaşam kültürü de eklenince Uluborlu ve çevresi kentlerin karmaşasından yorulan gezginler için heyecan verici bir keşif yolculuğu sunuyor.

KİRAZ BAHÇELERİNİ KEŞFEDEN JAPONLAR ULUBORLU’DA

Torosların uzantısı olan Kapı Dağı’nın eteğindeki geniş ovada binlerce dekarlık alanda üretilen kirazlarıyla ünlenen ilçede Nisan ayının ortalarında başlayan görsel şölen, kiraz çiçeği tutkunu Japonları da bölgeye çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda kiraz çiçeklerini görmek için binlerce kilometre yolu kat eden Japonların da aralarında olduğu Uzakdoğulu gezginleri ağırlayan Uluborlu, Nisan’ın son haftası ile Mayıs’ın ilk haftasındaki Sakura zamanına hazırlanıyor.

TÜRKİYE’NİN SAKURA CENNETİ

Japon kültüründe baharı ve yeniden doğuşu simgeleyen Sakura, her yıl görkemli festivallere konu oluyor. Tam bir kiraz çiçeği tutkunu olan Japonlar, kısa ömürlü olan çiçeğin peşinden dünyayı dolaşıyor. On binlerce kiraz ağacının bulunduğu Uluborlu ve çevresi, fotoğraf, bisiklet-motosiklet, treking ve doğa tutkunları için benzersiz bir potansiyeli barındırıyor.

BELEDİYE BAŞKANI ÜNVERDİ: ‘BU GÜZELLİĞİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ’

Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi, Nisan sonunda tur organizasyonlarıyla kiraz çiçeklerini ve ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelecek olan grupların bulunduğunu belirterek, “Özellikle 25-30 Nisan tarihleri arasında görsel açıdan en etkileyici görünüme kavuşan kiraz bahçeleri, ovayı beyaz bir örtüyle kaplıyor. Biz bu güzelliği tüm halkımızla paylaşmak istiyoruz. Zengin tarihi ve kültürel mirasımız v e geleneksel lezzetlerimizle özel ilgi gruplarını ilçemize bekliyoruz” diye konuştu.

‘BANAK’ VE ‘KUYRUĞUSULU’ YEMEDEN DÖNMEYİN

Uluborlu’da konaklama olanağı bulunduğunu ancak bunun henüz ihtiyaca yanıt verecek kapasitede olmadığını söyleyen Belediye Başkanı Ünverdi, ziyaretçilerin Isparta ve Eğirdir’deki konaklama tesislerinde geceleyip, günübirlik olarak da ilçeyi ziyaret edebileceklerini kaydetti. Uluborlu halkının oldukça konuksever olduğunun da altını çizen Ünverdi, “Banak adı verilen, et ve pide ile yapılan yerel bir lezzet olan yemeğimizin patentini aldık. Kuyruğusulu olarak adlandırılan bir çeşit yerel lezzetimiz olan böreğimiz de ilçemizdeki işletmelerde her zaman ziyaretçilerimizin beğenisine sunuluyor” dedi.

‘HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ’

Ünverdi, zengin bir tarih, doğa ve tarımsal üretimin iç içe geçtiği Uluborlu’da zengin bir turizm potansiyeli bulunduğuna dikkat çekerek, bununla ilgili girişimlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

ULUBORLU KİRAZI AVRUPA’LININ VAZGEÇİLMEZİ