JFK Havalimanı’nda gözaltı protestosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Müslüman nüfusa sahip bazı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişine ilişkin Başkanlık kararnamesi imzalamasının ardından New York’taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda 12 kişinin gözaltına alınması protesto edildi.

New York’ta Demokrat Partili Kongre Üyeleri ve aktivist grupların öncülüğünde, 300 kadar eylemci, JFK Havalimanı’nın 4 Numaralı Terminal’inde gözaltına alınan 12 Iraklı’nın serbest bırakılması için bir araya geldi.

Protestoda, “korkuya hayır, düşmanlığa hayır, mülteciler buraya hoşgeldiniz”, “Yasağa hayır, duvara hayır, mülteciler hoşgeldiniz” diye bağıran eylemcilerin taşıdıkların pankartların birinde, “ABD Başkanı Trump’ın azledilmesi ve eşi First Lady Melania Trump’ın da sınır dışı edilmesi” isteğine yer verildi.

JFK’de gözaltına alınan 12 kişiden biri olan Hameed Khaldi Darweesh adlı Iraklı serbest bırakıldı. İstanbul’dan JFK’ye uçtuğu belirtilen Darweesh’in ABD Silahlı Kuvvetleri için 10 yıl tercümanlık yaptığı belirtildi.

Trump’ın göreve gelişinin ilk haftasında, Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali and Yemen vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamasının ardından, New York dışındaki hava alanlarında da onlarca kişi gözaltına alındı. Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktörü Alia Salem ABD’nin Dallas-Fort Worth Uluslararası Havalimanı’nda 50 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Bu arada Philadelphia Uluslararası Havalimanı’nda, ABD Gümrük ve Muhafaza memurları tarafından gözaltına alınan ve daha sonra geri gönderildikleri belirtilen 2 Suriyeli aile için akşam saatlerinde mumlu anma gösterisi yapıldı. Suriyeli aile Katar’ın başkenti Doha’dan ABD’ye uçmuştu.