Kamuoyu baskısı zeytinlik kıyımını durdurdu!

YUSUF YAVUZ / AÇIK GAZETE – Zeytinlikleri yıkıma açacak olan yasal düzenleme, kamuoyunun zeytin ağacına sahip çıkan sağduyulu tepkilerinin ardından tasarıdan tamamen çıkarıldı.

Geri çekilen zeytinliklerle ilgili maddede bir yanlışlık bulmadığını söyleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün “Bu ihtiyaç giderilmediği sürece bu yasa bundan sonra 17 defa, 27 defa gelebilir” ifadeleri dikkat çekti.

Dünyanın önemli zeytin üreticilerinden biri olan Türkiye’deki 171 milyon zeytin ağacının geleceğini tehdit eden üretim reformu tasarısı 1 Haziran’da alt komisyondan geçirildi. Geçtiğimiz hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen ancak kamuoyunun tepkileri yüzünden oylanmadan komisyona geri çekilen tasarı, zeytinlik alanlarda sanayi, enerji ve madencilik yatırımlarının önünü açan düzenlemeler içeriyordu.

TÜRKİYE’NİN GÖZÜ KULAĞI BUGÜN KOMİSYONA KİLİTLENDİ

Zeytin üreticilerin görüşü almadan hazırlanan, üstelik tarımla ilgili değil, sanayiyle ilgili komisyonda görüşülen tasarıya her kesimden tepkiler yükseldi. Muhalefet partilerinin milletvekillerinin yanısıra üretici örgütleri, sanatçılar, sivil toplum örgütleri ve her kesimden yurttaşın yarattığı kamuoyu baskısının ardından bugün yeniden ilgili komisyonda görüşülen tasarı nedeniyle Türkiye’nin gözü kulağı komisyondaydı.

SAĞDUYU HAREKETE GEÇTİ, ZEYTİNLİKLER TASARIDAN ÇIKARILDI

Kamuoyundan yükselen tepkilere kulak veren AKP, CHP ve MHP milletvekillerinin önergesiyle zeytinlikleri yatırımlara açacak olan 2. maddenin tasarıdan çıkarıldığı açıklandı.

‘2. MADDENİN ÇIKARILMASI YÖNÜNDE TEMAYÜL VAR’

AKP Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, komisyona geri çekilen tasarı hakkında şunları söyledi: “Baştan beri çoğulcu anlayış içinde getirdiğimiz tasarının 2. maddesinin bu metinden çıkarılması yönünde bir temayül var. Genel eğilime uygun olarak bu tasarıdan 2. maddenin çekilmesi ile ilgili biz de uzlaşı temin etmiş bulunuyoruz. Uzlaşı sonucunda tasarıdan 2. maddenin çekilmesi ile ilgili ortak bir önerge başkanlık divanına ulaşmış durumda.”

BAKAN ÖZLÜ’NÜN HEDEFİNDE TASARIYA TEPKİ GÖSTERENLER VARDI

Tasarının görüşüldüğü komisyon toplantısında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün hedefinde ise zeytinlik kıyımına neden olacak tasarıya tepki gösterenler vardı.

“ Maalesef bu tartışmalara akıl ve bilim değil, ajitasyon ve hamaset hakim oldu ” diye konuşan Bakan Özlü, “Maalesef 15 gündür talan, yağma edebiyatı yapılıyor. Siyasetçisi, gazetecisi, sanatçısı ile ‘Zeytinliklere kıymayın’ söylemleri geliştiriliyor. Bugün çevreyi koruma maksatlı teknolojiler son derece geliştiğinden, çok modern arıtma ve filtre sistemlerinin bulunduğundan bihaber olmak mümkün olmadığına göre bu yasaya çevre duyarlılığı sebebiyle itiraz edilmesini anlamak mümkün değil” görüşünü dile getirdi.

‘BU İHTİYAÇ GİDERİLMEZSE BU YASA 17, 27 DEFA GELEBİLİR’

“Ben tekrar tekrar getirdiğimiz maddedeki sistemde bir yanlış ve kusur bulunmadığına inandığımızı ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullanan Bakan Özlü, “Alternatif önerilere açık olduğumuzu her defasında ifade ettik ve bu komisyonda aşağı yukarı 5-6 madde muhalefetin önerileri ile değiştirildi. Bu konuda maalesef bir öneri gelmedi. Sayın milletvekilleri, maalesef ret etmekle sorun çözülmüyor. Türkiye’de zeytinlik sahası tanımı ve zeytinlik sahalarıyla ilgili karar alacak bir mekanizmaya, yapılanmaya ihtiyaç var. Bu ihtiyaç giderilmediği sürece bu yasa bundan sonra 17 defa, 27 defa gelebilir. Dönmüyor desek de dünya dönüyor “ dedi.