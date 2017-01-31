Kanada’da cami saldırganları yakalandı

Kanada’nın Quebec şehrindeki bir camiye giren iki saldırgan yakalandı. Polis, saldırganlardan birisinin Müslüman asıllı Kanadalı, diğerinin ise beyaz ırkçı olduğunu açıkladı. Saldırganların rastgele ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kanada’nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec’te dün bir camiye yapılan saldırıda 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Quebec eyalet polisinin verdiği bilgiye göre, aynı zamanda cami olarak da kullanılan Quebec İslam Kültür Merkezi’nde yatsı namazı için toplanan cemaate 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıyı, “büyük bir şok, öfke ve üzüntü” ile öğrendiğini belirterek, Müslümanların ibadet ve sığınma evine yapılan terör saldırısını kınadığını bildirdi.

Trudeau, açıklamasında, “Bütün Kanadalılar adına ölenlerin aile ve dostlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilerim. Böylesine anlamsız bir şiddeti görmek kalp kırıklığı yaratıyor. Çeşitlilik bizim gücümüzdür ve dini hoşgörü Kanadalıların en çok sevdiği değerdir. Müslüman Kanadalılar, ulusal dokumuzun önemli parçasıdır. Bu tarz anlamsız eylemlerin, toplumumuzda, şehirlerimizde ve ülkemizde yeri yoktur. Kolluk kuvvetleri, tüm Kanadalıların haklarını koruyacak, bu işin faillerini ve arkasındaki tüm hoşgörüsüzlüğü yakalamak için her türlü çabayı gösterecektir.” ifadelerini kullandı.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Bu arada, saldırı nedeniyle eyalet parlamentosunda bayraklar yarıya indirilirken, eyaletin en kalabalık kentleri Montreal ve Gatineau’daki cami ve İslami merkezlerinin çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Kanada’nın Quebec eyaletinde cami olarak da kullanılan İslam Kültür Merkezi’ne dün düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Başbakan Trudeau, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bu gece, Kanadalılar Quebec’teki bir camiye korkak saldırıda hayatlarını kaybedenler için üzülüyorlar. Düşüncelerimiz mağdurlarla ve aileleriyle birlikte.” ifadelerine yer vermişti.

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard da sosyal medya üzerinden, “Quebec kategorik olarak bu barbarca şiddeti reddeder. Olayda hayatını kaybedenlerle yaralıların ailelerinin acılarını paylaşıyorum.” paylaşımında bulunmuştu.