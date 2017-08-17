Kandilli: Yakın gelecekte 7’nin üzerinde deprem olacak

17 Ağustos 1999 depreminin yıldönünmünde, Kandilli Rasathanesi’nden açıklama geldi.

Deprem riskine ve atılacak adımlara vurgu yapılan açıklamada, “Uyarıları, endişe yaratmak için değil bilinçlenme sağlamak ve karar vericilerin atacağı adımları hızlandırmak için yapıyoruz.” diyen Kandilli Rasathanesi Müdürü Dr. Halil Özener şöyle konuştu:

“Yakın gelecekte 7’nin üzerinde deprem olacak…

Tarihsel eğilimlere bakıldığında, depremler Kuzey Anadolu fay hattında doğudan batıya doğru gidiyor. 1939’daki Erzincan depreminden bu yana depremler batıya yaklaşıyor…

1900 yılında bu yana Türkiye’de 7 şiddetinin üzerinde 18 deprem meydana geldi ve bu depremlerin zaman aralığına bakıldığında 6,5 yılda bir gerçekleştiği görülüyor. Bu büyüklükte son deprem ise 2011 Van depremi.

(Marmara Denizi’nde deprem olursa tsunami meydana gelir mi?) Bazı noktalarda 2 metre yüksekliğinde dalgalar oluşabilir.

(Neler yapılşmalı?) Öncelikli hedef hasarları azaltmak için hızlı bir şekilde çalışma yapmak, en önemlisi de kentsel dönüşüm. Depremin ne zaman olacağını söylemek mümkün değil ama deprem ne kadar gecikir ve kentsel dönüşüm ne kadar hızlı yapılırsa can kayıplarının da o denli önüne geçilir.

(Depremlerin büyüklüğüyle ilgili Kandilli ile AFAD arasındaki farklı açıklamalar) Bu konuda görüşmeler yapılıyor ve ortak bir çalışma grubu kurulacak…