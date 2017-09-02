Kanuni’nin türbesi Zigetvar’ın çehresini değiştiriyor

Bundan dört yıl önce 2013 yılının sonlarında bir grup Macar tarihçi ve bilim insanının ortaya attığı bir iddia ilk başta şüpheyle karşılanmıştı.

Daha önce İstanbul’la birlikte Avrupa Kültür Başkenti olan Pecs şehrinden bazı bilim insanları, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıklıyor ve büyük Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarının yerini tespit ettiklerini iddia ediyorlardı.

Bilindiği gibi Kanuni Sultan Süleyman 1566’da Zigetvar kuşatması esnasında hayatını kaybetmiş ve naaşı İstanbul’a taşınsa da, iç organları Zigetvar kuşatmasında padişahın otağının bulunduğu mevkide defnedilmişti.

Daha sonra Osmanlı egemenliği döneminde türbe haline gelen bu mezar, aradan geçen yüzyıllar içinde kaybolmuştu.

İşte tarihçileri heyecanlandıran açıklama, bu mezarın yerinin keşfedildiği üzerineydi. Bilim insanlarının açıklamasının ardından geçen 4 yıl bu iddiaları doğruladı.

Bu süre içinde Macar hükümeti ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından da desteklenen araştırmalar, havadan tespitlerin ve toprak altı sondajların ardından somut arkeolojik kazılara dönüştü ve ortaya çıkan sonuçlar, tüm beklentileri de aştı.

Kazıların ortaya çıkardığı olgular şaşkınlık verici. Kazı alanında, Kanuni’nin aradan geçen yüzyıllar içinde kaybolan türbesi, bir cami, bir derviş tekkesi, askerler için bir garnizon ve tüm bu binalara hizmet veren sivillerin yaşadığı binaların kalıntıları var.

Uzmanların kazılardan çıkardığı sonuç, bölgede sadece bir türbe değil, türbenin etrafında oluşan bir kasabanın da bulunduğu şeklinde.

Kazıların yeni dönemi başlarken Macar hükümeti, bölgede kazı yapılacak alanın genişletilmesi için çevredeki toprakları da istimlak etme kararı aldı.

Macar hükümeti ve ilgili kurumları, elbette Türk ortak kurumların da destek ve yardımıyla Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin bulunduğu alanı “Özel Kültürel Statüye Sahip” bir dünya mirası haline getirmek istiyor.

Zigetvar’da daha türbenin keşfedilmesinden önce kurulan Türk Macar Dostluk Parkı’nın yanı sıra türbe etrafında oluşturulacak yeni alanın bölgenin çehresini de değiştireceğine inanılıyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi Orta Avrupa’da bir inanç turizminin merkezi de olabilir.

Kazılar sürerken bile Avrupa’nın değişik yerlerinden otobüslerle, türbe ziyareti için gelen Türklerin varlığı da bu ümitleri destekler nitelikte.