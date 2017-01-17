Kar o köyü esir aldı

Isparta’nın Sütçüler ilçesine bağlı Kasımlar köyünde etkili olan kar yağışı köy yolunun kapanmasına yol açtı.

Sokaklarda kara saplanan araçlar, kapanan yollar ve bölgeyi tamamen beyaza bürüyen kar, Kasımlar köyünde adeta yaşamın durmasına yol açtı. Kimi köylüler ellerinde küreklerle evlerinin önünü ve sokaklarda biriken karı temizlemeye çalışırken kimileri de evden çıkmamayı tercih etti. Çobanlar ise keçilerine yiyecek bulma telaşına düştü.

KAPANAN YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYORLAR.