Karayipler ve ABD 300 km/h’lik hıza ulaşan Irma Kasırgası’nı bekliyor

Karayipler ve ABD’nin Florida eyaleti, 10 yıldır Atlantik Okyanusu’nda görülen en şiddetli fırtınalardan biri olması beklenen Irma Kasırgası’na hazırlanıyor.

Kasırgaların yıkıcılığı sıralamasında en yüksek derece olan kategori 5’e yükseltilen Irma Kasırgası’nın geçtiğimiz günlerde ABD’nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey Kasırgası’ndan da şiddetli olması bekleniyor.

‘Canavar Kasırga’ olarak tanımlanan Irma Kasırgası en son olarak Porto Riko’nun doğusunda bulunan Leeward Adaları’na Salı günü geç saatlerde 300 km/h’lik bir hızla yaklaştı.

Kasırganın Leeward Adaları’ndan sonra Porto Riko ve Dominik Cumhuriyeti’ne gelmesi bekleniyor.

Irma Kasırgası’nın Cumartesi günü ulaşmasının beklendiği Florida eyaletinin yetkilileri, özellikle Teksas’ta Harvey Kasırgası sonrasında yaşananların ardından acil durum ekiplerinin sıkı bir hazırlık içinde olduğunu söyledi.

Florida’da kasırgaya hazırlananlar kum torbaları oluşturuyor.

Turistik bölgelerde tahliye başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Florida, Porto Riko ve Amerikan Virgin adaları için olağanüstü hal ilan etti.

Florida eyaletinın Key West bölgesinde ise zorunlu tahliye kararı verildi.

İnsanların Key West’i Çarşamba sabahı boşaltması beklenirken uluslararası havalimanı bütün uçuşları durduracak.

Ulusal Muhafızların göreve çağrıldığı Porto Riko’da halk, gıda, su, jeneratör, pil ve diğer ihtiyaç maddelerini stoklamak için marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.