Katalonya polisi: İkinci bir saldırı engellendi, 5 saldırgan öldürüldü

Barcelona’da 13 kişinin hayatını kaybettiği saldırı sonrası kentin 120 kilometre güneyinde bulunan bir sahil kasabasında, ikinci bir saldırı hazırlığında oldukları açıklanan 5 kişi öldürüldü.

Emniyet, saldırganların intihar yeleği giydiğini de açıkladı.

Katalonya emniyetinden yapılan ilk açıklamada, “4 saldırganın öldürüldüğü, bir saldırganın ise yaralı olduğu” belirtilmişti. Son yapılan açıklamada o yaralının da öldüğü duyuruldu.

Cambrils saldırganlarının, Cuma gününün ilk saatlerinde Audi A3 marka araçla bir gruba çarptığı ve sonrasında polisle çıkan çatışmada öldürüldüğü aktarıldı.

Yaralanan 7 kişi arasında bir polis memurunun da olduğu ifade edildi.

Alcanar’daki patlamanın da ilgili olduğu düşünülüyor

Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluís Trapero, saldırının ‘uluslararası bağlantıları olan terör saldırısı’ olduğunu kaydetti.

Trapero ayrıca Çarşamba gecesi Barcelona’ya 200 km uzaklıktaki Alcanar’da yaşanan ve bir evin tamamen yıkılmasına, bir kişinin hayatını kaybetmesine yol açan patlamanın La Rambla’da gerçekleşen saldırı ile ilişkili olduğunu da aktardı.

Emniyet Müdürü, patlamanın yaşandığı evde “bomba hazırlandığını” açıkladı.

IŞİD Barcelona saldırısını üstlendi

13 kişinin öldüğü, 100 kişinin yaralandığı saldırıyı ise Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü üstlendi. IŞİD, saldırıyı üstlendiğini Amaq adlı yayın organı üzerinden duyurdu.

Örgütten yapılan açıklamada saldırının “İslam Devleti askerleri” tarafından düzenlendiği” ve “ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye ve Irak’ta düzenlediği saldırılara yanıt niteliğinde” olduğu belirtildi.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, “bu bir cihatçı saldırıydı” dedi.

13 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan beyaz kamyonetin sürücüsü ise halen aranıyor.

İspanya’nın Irak’ta yerel güçlere eğitim hizmeti veren birkaç yüz askeri bulunuyor. Ancak bu askerler operasyonlara katılmıyor.

İki kişi gözaltında

Polis Perşembe günü Driss Oubakir isimli bir Fas asıllı kişinin fotoğrafını medyaya dağıtmış, Barcelona saldırısında kullanılan beyaz kamyonetin bu kişinin kimlik bilgileri ile kiralandığı belirtilmişti.

Ülke medyası bu kişinin 20’li yaşlarında olduğunu duyurdu. Daha sonra yapılan haberlerde Fas asıllı Oubakir’in polise, kimliğinin çalındığını ifade ettiği iddiası da yer aldı.

İspanya’nın Kuzey Afrika’daki toprağı olan Melilla kökenli bir kişinin de gözaltında olduğu aktarıldı.

15 kişi ağır yaralı

Perşembe günü yerel saatle 17:05 civarında düzenlenen kamyonetli saldırıda 100’den fazla kişinin yaralandığı bunların 15’inin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları, beyaz kamyonetin yolun sağına ve soluna doğru zikzaklar çizerek ilerlediğini aktardı.

İspanyol yetkililer saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında en az 18 farklı ülke vatandaşının bulunduğunu açıkladı. Bu ülkeler, Fransa, Almanya, İspanya, Arjantin, Venezuela, Belçika, Avustralya, Peru, Macaristan, Romanya, İrlanda, Yunanistan, Küba, Makedonya, Çin, İtalya ve Cezayir.

La Rambla saldırısı, İspanya’da 2004 yılında gerçekleştiriken ve El Kaide’nin üstlendiği tren bombalamaları sonrası en fazla kişinin hayatını kaybettiği saldırı oldu.

İşe giden insanların hedef alındığı o saldırıda, 191 kişi ölmüş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

La Rambla Caddesi (Arşiv)

La Rambla Caddesi