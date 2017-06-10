Katalonya’da bağımsızlık sesleri

Yazar.. acikgazete -
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İspanya’ya bağlı Katalonya özerk bölgesi bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini duyurdu.

Katalonya Hükümeti’nden yapılan açıklamada referandumun 1 Ekim’de düzenleneceği belirtildi. Katalonya Devlet Başkanı Carles Puigdemont referandumda “Katalonya’nın bağımsız bir cumhuriyet olmasını istiyor musunuz” sorusunun sorulacağını söyledi. Puigdemont, Madrid’in bağımsızlık referandumu yapılmasından başka çare bırakmadığını vurguladı.

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MADRİD KARŞI ÇIKIYOR

Referandumun anayasaya aykırı olduğunu savunan merkezi hükümet ise referanduma karşı çıkıyor. Bölgede 2014’te düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumu, referandumdan 5 gün önce Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilmişti.

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