Katalonya’da bağımsızlık sesleri

Katalonya Hükümeti’nden yapılan açıklamada referandumun 1 Ekim’de düzenleneceği belirtildi. Katalonya Devlet Başkanı Carles Puigdemont referandumda “Katalonya’nın bağımsız bir cumhuriyet olmasını istiyor musunuz” sorusunun sorulacağını söyledi. Puigdemont, Madrid’in bağımsızlık referandumu yapılmasından başka çare bırakmadığını vurguladı.

MADRİD KARŞI ÇIKIYOR

Referandumun anayasaya aykırı olduğunu savunan merkezi hükümet ise referanduma karşı çıkıyor. Bölgede 2014’te düzenlenmesi planlanan bağımsızlık referandumu, referandumdan 5 gün önce Anayasa Mahkemesi tarafından yasadışı ilan edilmişti.