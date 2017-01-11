Kavgalı oylamada 3. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin birinci tur oylamasında, teklif paketinin 3. maddesi, AKP ve CHP’li vekiller arasındaki kavganın ardından yeniden yapılan oylamada 341 oyla kabul edildi.

Seçilme yaşının 25’ten 18’e düşürülmesini öngören 3. maddeye 139 milletvekili ret oyu verdi.

3. madde oylanacakken, gizli oylama tartışması arbedeye yol açtı ve bazı vekiller arasında yumruklaşma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce oy sandıkları emanete alındı.

Arbede sırasında AKP, CHP ve MHP Genel Başkanları da salondaydı.

Yaşanan kavga nedeniyle oturuma bir süre ara verildi. Daha önce kullanılan oylar imha edilerek oylama yeniden yapıldı.

3. maddede “askerlikle ilişiği olanların” milletvekili adaylığına başvuramaması da öngörülüyor.

İlk iki madde dün kabul edildi

Dün yapılan oylamada değişiklik teklifinin ilk iki maddesi kabul edilmişti. Yargı ile ilgili düzenlemeyi içeren birinci maddenin oylamasına, toplam 484 milletvekili katılmıştı. 347 milletvekili kabul oyu kullanırken, 132 milletvekili ret oyu kullanmıştı. 2 milletvekili çekimser kalırken 1 oy geçersiz sayılmıştı.

Teklifin birinci maddesi şöyle: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

Teklifin ikinci maddesi de 343 oyla kabul edilmişti. 480 milletvekilinin katıldığı ikinci maddeye ilişkin oylamada 133 ret, 1 çekimser, 2 boş, 1 de geçersiz oy çıktı.

İkinci madde milletvekili sayısının 550’den 600’e çıkarılmasını öngörüyor.

Değişiklik teklifine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu ve 6 CHP’linin ise oylamaya katılmadığı ortaya çıktı. Görüşmelerin ilk günü yapılan oylamada da, Anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi, 338 oyla kabul edilmişti.

Süreç nasıl işliyor?

Değişiklik paketinde 18 madde bulunuyor. Yasa gereği, anayasa değişikliklerinin iki tur oylamayla yapılması gerekiyor. Her madde görüşüldükten sonra, gizli oylama yapılıyor.

Genel Kurul’da yapılan birinci tur oylamalar, maddelerin ikinci tur oylamada 330’u geçip geçemeyeceğini göstermesi açısından önem taşıyor.

İlk tur oylamalar yapıldıktan sonra anayasa değişikliği görüşmelerinde birinci tur bitmiş olacak; ikinci ve son tur oylamalara geçilecek.

İkinci tur oylamada en az 330 oy alan maddeler kabul edilecek. Ardından anayasa değişikliği paketi referanduma götürülecek.