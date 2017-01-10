Kayıp askerlerden acı haber!

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda kaybolan Kıvanç Kaşıkçı ve Muhammed Duran Keskin’in şehit olduğu öğrenildi.

SURİYE’de yürütülen Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 98’nci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile irtibatı kesilen 2 askerden biri olan ve 1,5 aydır kendisinden haber alınamayan Çanakkaleli Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı’nın şehit olduğu açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 98’nci gününde kaybolan ve kendisinden 1,5 aydır haber alınamayan Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı’nın şehit olduğu öğrenildi.

Acılı haberi, Çanakkale Esenler Mahallesi Bülent Dikmener Caddesi’nde oturan ailesine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Erten ve Çanakkale İl Emniyet Müdürü Celal Sel verdi. Haberin ardından baba ocağı derin bir sessizliğe büründü. Yoğun kar yağışına rağmen şehidin yakınları ve arkadaşları da ailenin acısına ortak olmak için eve geldi.

Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletilirken, acılı haberi alan baba Ramazan Kaşıkçı fenalaşınca ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit evine ise dev Türk bayrağı asıldı.

Bu arada en son bayramda ailesi ve yakınlarıyla görüştüğü öğrenilen şehit Kaşıkçı’nın cenazesinin Kilis’e getirildiği öğrenildi.

ADANA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekâtı’nda yaklaşık 1,5 ay önce kaybolan Adanalı Astsubay Muhammed Duran Keskin’in şehit olduğu haberi, ailesine verildi.

Fırat Kalkanı Harekâtı’nda 29 Kasım 2016 Salı günü kaybolan Astsubay Muhammed Duran Keskin’in şehit düştüğü öğrenildi. Keskin’in şehadet haberi, merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi’nde oturan annesi Elif Keskin’e verildi. Acı haber karşısında yıkılan Elif Keskin’e hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Yaklaşık bir yıl önce kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile evlenen Muhammed Duran Keskin’in, ne zaman, nerede ve nasıl şehit düştüğü bilgisi ise açıklanmadı.

Şehit Astsubay Muhammed Duran Keskin’in cenazesinin sabah saatlerinde havayoluyla Adana’ya getirileceği ve öğle namazına müteakiben yapılacak törenle defnedileceği belirtildi. Burak GEZEN / DHA