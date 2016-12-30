‘Kayyumun İngiltere’de hükmü yok’

Londra Yüksek Mahkemesi, Türkiye’deki kayyumların, ‘FETÖ bağlantıları’ nedeniyle işadamı Akın İpek’in İngiltere’deki mal varlıkları üzerinde yetki sahibi olmadığına karar verdi.

Koza Grubu’na Ekim 2015’te atanan kayyumlar, İpek’in Mart 2014’te İngiltere’de kurulan Koza Ltd. adlı şirketin de başkanlığından uzaklaştırılmasını ve şirketin sermayesinin kullanımında söz hakkının alınmasını istemişti.

Reuters’ın aktardığına göre, Londra mahkemesinin yargıcı, Türk kayyumlarının İngiltere’deki varlıklar üzerinde söz sahibi olmadığına karar verdi.

Yargıç aynı zamanda, Hanson Varlık Yönetimi tarafından yönetilen hesaplara 60 milyon sterlin aktarılmasının ve böylece Koza Ltd. şirketinin daha yüksek bir getiri sağlamasının mümkün olduğuna da hükmetti.